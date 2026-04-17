Tom Erikssonin voitokas valmentajaura lopullisesti takanapäin – "Joskus joku jopa uskoo, että tiedän niistä vielä jotain ja kysyy neuvoja"

Tämän jutun voisi aloittaa yllättävän haastavalla tietokilpailukysymyksellä. Miettikää hetki, ketkä kaksi ovat Suomessa voittaneet valmentajana sekä suomenhevosten, että lämminveristen Kriteriumin? Tuliko vastausta mieleen? Oikea on Jukka-Pekka Kauhanen (Leevi Dahlia 2004 ja Jexpress Dahlia 1991 ja Tom Eriksson (Gilbert 1997 ja Cold Hard Wind 2002).Ensin mainittu jatkaa edelleen menestyksekästä valmentajauraansa, mutta jälkimmäisen viimeiset tilastomerkinnät ovat valmentajana elokuulta 2019. Mitä Tom Erikssonille kuuluu tänään?”Olen eläkkeellä ja asun rivitalossa Lohjalla puoliso Tanjan kanssa”, Eriksson tiivistää.Vuoden takaista eläkkeelle siirtymistä edelsi pitkä sairastelujakso.”Just ennen joulua vuonna 2022 sain koronan. Olin jo paranemassa siitä, kun alkoi tulla ihan ihmeellisiä kipuja. Kävin lääkärissä, ne tutki ja sairausloma vain jatkui. Aloin olla sellaisessa kunnossa, etten meinannut ilman apua päästä sängystä ylös.”Monet kokeet ja kuvaukset eivät antaneet selkeää vastausta. Nivelistä löytyi reaktioita, mutta reumalääkitys ei tuonut vastetta ongelmiin.”Kortisonin avulla pystyn nyt kohtalaisesti liikkumaan. Kipuja on nivelissä vaihtelevasti ja käsivarret on heikot.”Hänellä oli ollut vastaavanlaisia oireita jo puolitoista vuosikymmentä aiemmin.”Jonkinlaiseksi reumaksi neurologi sitä silloin epäili. Söin kipulääkkeitä ja pystyin olemaan, mutta koronan jälkeen se tuli sitten paljon kovempana. Lääkäri sanoi jo silloin, että se voi uusiutua tai pysyä poissa.”Eriksson ei enää haaveile paluuta valmentajaksi, ei edes yhden – kahden hevosen kanssa harrastelijaksi.”Ei se ole mahdollista, mutta kyllä minä raveja seuraan ja olen pysynyt kartalla. Vermon keskiviikkoravit ja 75-ravit katson, ja jos jossain on lisäksi joku mielenkiintoinen lähtö niin sellaiset kiinnostaa.”Hänen mielestään raviurheilu on edelleen hienoa, mutta ei ole täysin vakuuttunut suunnasta, johon se on menossa.”Kilpaa hevosilla ajetaan jatkossakin, kuten on tehty sadat vuodet, mutta se on kysymys, mitä kaikki touhu sen ympärillä on. Markkulan Sepon kanssa tuossa juteltiin ja todettiin, että meillä kävi hyvä tuuri. Saatiin nähdä raviurheilua silloin, kun se oli parhaimmillaan.”Tuttujen kanssa keskustelut koskettavat edelleen muutenkin hyvin paljon hevosia.”Joskus joku jopa uskoo, että tiedän niistä vielä jotain ja kysyy neuvoja.”.Kilpaa hevosilla ajetaan jatkossakin, kuten on tehty sadat vuodet, mutta se on kysymys, mitä kaikki touhu sen ympärillä on.Tom Eriksson .On helppo ymmärtää, että tällainenkin tulee ihmisille mieleen. Tom Erikssonin valmentajaura oli sanalla sanoen vakuuttava. Se lähti käyntiin kotoa, hänen isällään Kaj Erikssonilla oli muun muassa tähtijuoksijaori Aatu 27,2a.Laajalle ravikansalle Tom Eriksson tuli tutuksi työskennellessään hevosenhoidon opettajana ja tallin hevosten valmentajana Yrkesinstitutet Sydvestillä Kemiön Brusabyssa.Sieltä käsin hänen valmentamansa Gilbert voitti Harri Koivusen ohjastamana Kriteriumin. Melkoinen temppu oli myös valmentaa ja kilpailuttaa Do Well Solvallan vuoden 1999 voitokkaimmaksi hevoseksi. Örjän Kihlström vastasi ohjastuksista.”Se voitti yhdeksän kertaa siellä sinä vuonna ja joka reissu tehtiin erikseen Suomesta. Sen mahdollisti se, että se oli hyvä hevonen, jolla oli hyvä omistaja (Ari Toivola).”Vuonna 2002 Eriksson jätti opettajan tehtävät ja siirtyi Pilvenmäelle kokopäivätoimiseksi valmentajaksi. Forssan jälkeen hän piti tallia Haimoossa ja lopuksi Vermossa.”Vuonna 2019 lopetin oman tallin pidon ja siirryin Ninalle (Pettersson-Perklén).”Jos Erikssonin valmennettavat tulivat vuosien varrella jostain tutuiksi, niin siitä, että ne voittivat. Kovin vuosi 2006 toi sata ykköstä, eikä siihen tarvittu 392 starttia enempää.Menestystä tuli laajalla rintamalla, mutta totta kai se sisälsi myös poikkeusyksilöitä, kuten Killerin Eliitin voittaneen, Finlandia-Ajon kakkosen ja Suur-Hollolan kolmosen Mr Nice Guyn.”Kriteriumien voittoja arvostan kuitenkin kaikista eniten.”Gilbert tai Cold Hard Wind ei silti ole se hevonen, joka uralta on päällimmäiseksi jäänyt mieleen.”Yksilönä se on French Express. Sillä oli omat ongelmansa jo ennen kuin se tuli starttiinkaan. Jos silloin olisin tiennyt, mitä tiedän nyt, se olisi ollut tässä maassa aivan parhaita, sanotaan kärkikolmikossa.”French Express voitti muun muassa Porin Kultaloimen.Nyt Tom Erikssonin jokapäiväisestä elämästä ovat isommat nelijalkaiset eläimet kadonneet, mutta kaksi kultaista noutajaa ja parsonrusselinterrieri osaltaan paikkaavat tilannetta miehen liikuttamisessa.”Niiden kolmen koiran kanssa tulee lenkkeiltyä ja käyn säännöllisesti uimassa. Pitää koittaa pysyä liikkeellä.”