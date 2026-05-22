Pekka Korpi Kuopio Stakesin valtias – tänä vuonna voittoa metsästävät Fuoego Combo ja Spring Ale

Kuopio Stakesilla on pitkät perinteet, sillä 4-vuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen ikäluokkakilpailua on ajettu jo vuodesta 1987 alkaen. Tämän myötä tulevana lauantaina saadaan neljäskymmenes voittaja kunniakkaaseen kavalkadiin.Sanomattakin lienee selvää, että erityisesti varsalähtöjen valtiaana tunnetun Pekka Korven nimi on toistunut kilpailun voittajaluettelossa tasaisin väliajoin. Miehen laittelemat nelivuotislupaukset ovat kaartaneet finaalin jälkeen hienolle hiekalle historian saatossa peräti kymmenen kertaa.Yhdestoista onnistuminen on haussa muutaman päivän kuluttua. Korpi marssittaa viivalle kaksi hevosta, joista erityisen huomion kerää urallaan lähes 200 000 euron ansiot kahminut Fuego Combo. Tallitoveri Spring Ale täydentää tallin panoksen. Ensin mainittu lähtee Stakesin ensimmäiseen karsintaan radalta kaksi, jälkimmäinen puolestaan omaan karsintaansa radalta neljä.”Fuego Combolla on hyvä lähtöpaikka, ja totta kai se pyritään hyödyntämään. Hevonen lähtee jo itsekseenkin reippaasti matkaan”, Korpi aloittaa.”Tamma on tehnyt ihan hyviä juoksuja, ja kyllä tähän lähtöön on vähän tähdätty. Pyritään alussa kovaa liikkeelle, mutta Arctic Fiona on tosi nopea niillä aivan ensimmäisillä askeleilla. Sehän on myös lahjakas tamma, ja oli hyvä jo viime vuonna. Onhan senkin esitystä mielenkiintoista seurata, kun on oma kasvatti, mutta tosissaan pyrin torjumaan sen heti alussa.”.Hevonen lähtee jo itsekseenkin reippaasti matkaan.Pekka Korpi Fuego Combosta.Fuego Combon osalta kauden suurin maali häämöttää vajaan kolmen kuukauden päässä.”Derbyn aikaan pitäisi koettaa olla hyvässä iskussa.”Spring Ale joutuu omassa lähdössään totiseen testiin, kun vastaan asettuvat muun muassa Mascate Matchin esikoinen Magnitude sekä seiskaradalle arvottu Piccolo Cocktail.”Se ei ihan vielä ole sellainen, että pärjäisi esimerkiksi Fuegolle. Olisi pitänyt saada vielä yksi startti alle ennen tätä, mutta finaalipaikkaa toki haetaan. Se on nuori hevonen, jolla on vielä varaa kehittyä. Tamma tuntuu kyllä ihan pirteältä treenissä”, Korpi kertoo..Kuopio Stakesin karsintoihin ilmoittautui lopulta 14 hevosta, joista kymmenen selvittää tiensä suureen finaaliin. Kilpailukonsepti ja ajankohta saavat Korvelta varauksettomat kehut, mutta hevosten lukumäärä herättää huolta.”Ilmoitettujen hevosten määrä on selvästi vähentynyt. Moni varmaan karttaa osallistumista, jos kokee, että vastassa on liian kovia. Nykyään vain on sellainen tyyli, että varsojen täytyy olla valmiimpia yhä nuorempana. Minusta sellainen suuntaus on sinänsä ihan hyvä. Muutenkin tämän kilpailun konsepti sekä ajankohta ovat kunnossa, ja palautumisaika on riittävä karsintojen sekä finaalin välillä.”Mikä sitten selittää Korven tallin erityisen hienon menestyksen juuri tässä kilpailussa?”Ei siinä ole mitään erikoista, hyvät hevoset sen tekevät. Pitää olla juoksija, että pystyy menestymään, sillä hevoset ovat kehittyneet ja taso on parantunut tosi paljon”, Korpi päättää..Tuulennopea Fiona mielimatkallaanViime syksynä Juho Ihamuotilan hoteisiin siirtynyt Arctic Fiona pystyy hyödyntämään kisassa sprintteriominaisuutensa.Kauden 2025 tammojen Kasvattajakruunun finaalivoitolla kruunannut Arctic Fiona juoksee Kuopio Stakesin karsinnassa tämän vuoden toisen starttinsa. Ensimmäinen päättyi Seinäjoen ääriolosuhteissa kolmossijaan, mutta tuohon kilpailuun ei kannata valmentaja Juho Ihamuotilan mukaan tuijottaa liikaa.”Tämä hevonen oikeasti vihaa lumisadetta, erityisesti sellaista räntäsadetta, mitä Seinäjoella oli tarjolla. Santtu (Raitala) sanoi lähdön jälkeen, että hevonen tuntui hyvältä, mutta kyllähän se lähtö oli aikamoista selviytymistä”, Ihamuotila taustoittaa.”Toki tuollainen kunnon startti nostaa hevosen vireystilaa treeniajoa enemmän, mutta olisin halunnut vielä yhden tai kaksi oikeanlaista kilpailua alle ennen tätä karsintaa. Sen vuoksi hevonen on pieni arvoitus, mutta olen silti kokonaisuudessaan aika luottavaisin mielin. En halunnut ajaa Vermossa kovia 4-vuotiaita oreja vastaan, joten päästelin sillä tässä välissä napakamman hiitin, ja tamma suoritti sen oikein positiivisesti.”.Hevonen on pieni arvoitus, mutta olen silti kokonaisuudessaan aika luottavaisin mielin.Juho Ihamuotila olisi halunnut Arctic Fionalle yhden tai kaksi oikeanlaista kilpailua alle ennen karsintaa.Arctic Fiona säntää ensimmäisessä karsinnassa vitosradalta liikkeelle. Ihamuotila löytää nopeasti monta seikkaa, jotka puoltavat tamman menestysmahdollisuuksia.”Riittää, että saatiin eturivin paikka”, hän heittää.”Meillä on lähtönopea hevonen, rataprofiili sopii ja kaiken pitäisi puoltaa etukäteen. Tämä kilpailu on ollut mielessä jo pidempään, mutta tammalla tuli kavioon pieni polkema, mikä siirsi kauden aloitusta. Jos meillä olisi vaikka kolme lähtöä alla, niin luulottelisin tämän taistelevan kovia orejakin vastaan ihan tosissaan sijasta yksi. Nythän siinä on esimerkiksi Make Cash, joka on osoittanut tosi hyvää kuntoa.”Sähäkkä tamma on yksi koko kilpailun mahdollisista voittajista. Treenari lähteekin suhteellisen toiveikkaana kohti Savon sydänmaita.”Lähdetään hyvillä mielin kokeilemaan, vaikka kaksi starttia saman päivän aikana on tälle ja varmasti monelle muullekin arvoituksellinen asia”, Ihamuotila niputtaa.