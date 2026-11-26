Ravien järjestämisen lähtökohta on turvallinen rata. Suomessa olosuhteet nousevat usein juuri syksyisin ja keväisin puheenaiheeksi. Rajalliset resurssit tuovat radanhoitoon omat haasteensa, mutta suurin vitsaus tästä näkökulmasta on neljä vuodenaikaa. Hevosurheilu haastatteli useita henkilöitä selvittääkseen, minkälaisella tolalla radanhoito Suomessa on.Jos ravit joudutaan perumaan tai siirtämään toiselle paikkakunnalle, kuulee usein sanottavan, että kyseessä oli tekemätön paikka. Eniten kotimaassa raveja järjestävän Vermon pitkäaikainen ratamestari Juha Keskimaunu vahvistaa, että joskus eteen todella tulee tilanne, ettei rataa saada millään toimenpiteillä turvalliseksi.”Sulaminen, kun alkaa ravipäivänä, sitä ei voi pysäyttää. Se menee ihan muhjuksi, mutta se koskee lähinnä kevättä. Silloin jokaisella raviradalla on ainakin yksi päivä, kun varmuudella ei voi ajaa. Se on aina tuurista kiinni, minne ravipäivä silloin osuu”, Keskimaunu sanoo.”Aina niillä keleillä sanotaan, että kuorii vähän päältä pois. Mutta siellä alla on jäätä, niin se vain nopeuttaa pohjan sulamista. Jos kyseessä on uudehko rata, pintaa on maksimissaan 15 senttiä, minkä jälkeen tulee murske. Ei sitä voi aina vain kuoria.”.Tällaisessa tapauksessa rahakin muuttuu merkityksettömäksi.”En voi puhua kaikkien ratojen puolesta, mutta minulla ei ole tietoa, että millään radalla olisi kielletty mitään ratamestarin haluamaa toimenpidettä”, aiemmin yhdessä Antti Jaaran kanssa pääratamestarinakin toiminut Keskimaunu vastaa kysymykseen riittävistä resursseista. ”Kalustohan on nykyään maakuntaradoilla kunnossa. Lisäksi ammattitaitoa niiden käyttämiseen löytyy.”.Ruotsissa perutaan enemmän päiviä kuin Suomessa, ja siellä on rahaa sekä ammattitaitoa.Juha Keskimaunun mukaan suomalaiset ratamestarit osaavat hommansa.Vaikka kaikki olisi tehty oikein, ei sekään aina takaa onnistumista. Keskimaunu vertaa ratamestarin työtä ohjastajan hommaan.”Vaikka olisit kuinka ammattimies, välillä se menee perseelleen. Onnistumisen ja epäonnistumisen raja on hyvin pieni. En vieläkään pysty laskemaan koko uraltani edes kymmentä ravipäivää, kun rata on ollut täydellinen.”Keskimaunu sanoo syys-, talvi- ja kevätratojen olevan aina jonkinlainen kompromissi, koska rataa on käytännössä mahdoton saada täydelliseksi. Turvalliseksi se saadaan kuitenkin lähes aina.”Ruotsissa perutaan enemmän päiviä kuin Suomessa, ja siellä on rahaa sekä ammattitaitoa. Mielestäni Suomessa on erittäin ammattitaitosta porukkaa, koska viitaten edelliseen, meillä on hyvin rajalliset resurssit.”.Laajalla säteellä operoiva ja lainaohjastamisen lisäksi myös valmentajana toimivalla Niko Jokelalla riittää ymmärrystä, vaikka rata ei aina olisikaan priima.”Meillä on neljä vuodenaikaa, mikä on radanhoidon kannalta hankalaa”, Jokela tietää. ”Pääsääntöisesti meillä kilpaillaan älyttömän hyvillä radoilla keleihin nähden. Viime viikollakin radat olivat loistavassa kunnossa.”Jokela myös ymmärtää ongelmien kasaantuvan juuri, kun syksy on vaihtumassa talveksi.”Se on paha, kun välillä käydään pakkasella ja välillä plussalla. Kaikki eivät tajua, että maa jäätyy ja sulaa sekä tulee pientä routaa. Välillä tulee vettä, välillä räntää”, Jokela havainnollistaa.Rataolosuhteista keskustellessa on syytä erottaa toisistaan kaksi asiaa: onko rata hyvä, ja onko se turvallinen. Joskus olosuhteet voivat olla heikot, mutta radalla on turvallista ajaa. Silloin ravit pystytään viemään ongelmitta läpi, vaikkei ennätystehtailua kaviouralla nähtäisikään.”Rata on turvallinen, kun siinä ei ole älyttömän upottavia kohtia. Jos on ihan betonia, ja sitten on upottavaa, silloin täytyy harkita, onko se enää turvallinen. Jos se on tasaisen raskas, likainen tai jostain vähän napakampi kuin muualta, ei silloin pidä liikaa kitistä”, Jokela linjaa. ”Jotkut jopa moittivat sitä, että rata on likainen. Eihän se voi olla kuiva vesisateella.”Keskimaunu myös muistuttaa, että olosuhteista keskustellessa pitäisi aina muistaa tärkein.”Rata tehdään aina hevoselle”, Keskimaunu naulaa..Monet haastatelluista puhuvat siitä, miten olosuhteet ovat parantuneet vuosi vuodelta merkittävästi. Samaan aikaan myös kilpailijoiden vaatimukset ovat kasvaneet. Näin asian kokee myös ensi kesän Kuninkuusraveja isännöivän Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo. Työnsä lisäksi hän myös kilpailee raveissa. Suomen eniten ajaviin amatööriohjastajiin lukeutuva Keskitalo on ajanut urallaan yli 3000 lähtöä.”Kaikki pyrkivät varmasti tekemään parhaansa olosuhteiden eteen. Kriteerit ovat tiukentuneet, ennen pärjättiin vähemmällä, mutta onhan turvallisuus ykkösasia. Näen, että meillä on radat lähtökohtaisesti hyvässä kunnossa”, Keskitalo sanoo.Keskitalo myös valmentaa hevosia, joten treenilenkkien kunnostaminen on hänelle tuttua puuhaa. Silti työ raviradan toimitusjohtajana on avartanut näkemystä entisestään.”Kun näkee, kuinka paljon meillä käytetään aikaa radan hoitoon ja lopputuloksen, osaa katsoa, onko kaikkialla tehty parhaaseen lopputulokseen vaadittavia toimenpiteitä. Välillä näkee, että toisenlaisilla toimenpiteillä olisi päässyt parempaan lopputulokseen.”Hevosalan rahoitusmalli on kokemassa tulevina vuosina mullistuksen, kun Suomen Hippoksen ja ATG:n yhteinen peliyhtiö aloittaa ensi kesänä toimintansa. Jatkossa ravien rahoitus tulee osittain peliyhtiön tuotoista. Valtiontuet ovat pudonneet vuosi vuodelta, ja esimerkiksi vuosien 2028 ja 2029 tukitaso on edelleen epäselvä.”Radoille on elintärkeää, että tukitaso pysyy sellaisena, että pystymme vastaamaan vaatimuksiin olosuhteista”, Keskitalo paaluttaa..Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen tiedostaa huolen siitä, miten ratojen resurssit jatkossa turvataan. Hän myöntää rahoitustilanteen haastavaksi.”Se on yhteinen huolemme, että pystymme tarjoamaan turvalliset ja riittävän laadukkaat kilpailuolosuhteet sekä harjoitusmahdollisuudet radoilla, jotta voidaan odottaa kilpailusuorituksia tulevan. Mikäli hevosia ei päästä viimeistelemään riittävästi, ei niitä välttämättä ilmoiteta starttiinkaan. Turvalliset ja hyvät rataolosuhteet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä, ja tuleekin olla. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen on perusasia, jolla saamme oikeutuksen hevosen käyttämiseen urheilussa. Se on riittävä peruste sille, että tukea tulee kohdistaa radanhoitoon myös jatkossa”, Hytönen sanoo.Harjoitusolosuhteiden takaaminen vaikuttaa myös radanhoitoon kilpailupäiviä silmällä pitäen.”Olisi kiva sanoa, ettei se vaikuta, mutta kyllä se aiheuttaa oman ongelmansa, koska sitä pidetään pehmeämpänä harjoituskäyttöön”, Keskimaunu kertoo..Hippoksella on käytössä järjestelmä, jossa maakuntaradat voivat hakea tukea avustavan ratamestarin palkkaamiseen haastavimmissa olosuhteissa ja merkittävien suurkilpailujen yhteydessä, mikäli sellaiselle on tarve. Tuki maksetaan sakkorahastosta.”Tämä on yksi osa olosuhteiden turvaamista. Myös koulutusta tulee lisätä jatkossa”, Hytönen näkee.Esimerkiksi Vermossa toimii ravipäivinä kolme henkilöä, joiden vastuulla radan kunto on.”Nykyvaatimus on se, että rata pitää kastella hyvin, piikittää ja vetää lanalla. Jokaiseen tarvitsee kuskin. Meillä on kaksi vakituista työntekijää ja aina ravipäivinä yksi vuokratyöntekijä apuna”, Juha Keskimaunu kertoo.Kahden vakituisen työntekijän tehtäviin kuuluu myös kiinteistön huoltoon liittyvät asiat, kuten kulkuväylien hiekoitus, lamppujen vaihtaminen ja moni muu asia, mitä harvemmin tulee ajatelleeksi.Myös viestintä on tärkeässä roolissa. Kilpailijoilta kerätään palautetta olosuhteista niin sanotulla talliporttikyselyllä. Kokenut kilpailueläinlääkäri Kimmo Lampinen kannustaa kilpailijoita antamaan palautetta myös Heppa-järjestelmän kautta.”Dataa radoista ja niiden kunnoista olisi hyvä saada mahdollisimman laajasti ja luotettavasti. Se antaa tietoa meidän päätöksentekomme pohjaksi. Tämän avulla kilpailunjärjestäjä ja Hippos saa tietoa siitä, kuinka radanhoidossa on onnistuttu, ja miten esimerkiksi radanhoitoon tehdyt panostukset tai karsimiset ovat vaikuttaneet ratalosuhteisiin pidemmällä tähtäimellä”, Lampinen sanoo.Viestin tulee kulkea myös toiseen suuntaan. Tähän aikaan vuodesta eri paikkakunnilla voi olla hyvinkin erilaiset olosuhteet, joten kilpailijat kaipaavat infoa siitä, minkälaisella radalla milloinkin kilpaillaan. Tietoa jaetaan esimerkiksi somessa ja tekstiviestitse, mutta Niko Jokelan mukaan sitä voisi tulla enemmänkin.”Varsinkin näinä aikoina voisi jo aiemmin viikolla laittaa tilannetietoa. Varsinkin se on tärkeää, onko suositeltavaa käyttää hokkeja vai ei”, Niko Jokela sanoo..Turvallisuudesta ei tingitäJos kilpailupäivän aikana joudutaan tilanteeseen, että rata ei ole turvallinen, virallisen päätöksen ravien perumisesta tai keskeyttämisestä tekee tuomaristo. Käytännössä päätöksessä suuri painoarvo on kuitenkin kilpailueläinlääkärin mielipiteellä.”Päätöksenteko siirtyi tuomaristolle, kun tuli tämä uusi eläinten hyvinvointilaki. Käytännössä ravikilpailusääntöjen ja Hippoksen ohjeiden mukaan, jos kilpailueläinlääkäri on sitä mieltä, ettei rata ole kilpailukuntoinen, niin tuomaristo tekee yhteistyössä eläinlääkärin kanssa päätöksen. Käsittääkseni yhtään tilannetta ei ole ollut, missä eläinlääkäri olisi ollut eri mieltä tuomariston kanssa, eikä sellaista koskaan pitäisi tullakaan”, monella radalla kilpailueläinlääkärinä toimiva Kimmo Lampinen kertoo..Käsittääkseni yhtään tilannetta ei ole ollut, missä eläinlääkäri olisi ollut eri mieltä tuomariston kanssa.Kimmo Lampisen mukaan yhteistyö eri osapuolien välillä toimii hyvin..Lampinen aloittaa työn kilpailueläinlääkärinä jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä lähtöä. Hän tarkkailee lämmityksiä, ja jos on pienikin epäilys radan kunnosta, hän keskustelee asiasta kilpailijoiden kanssa täydentääkseen kokonaiskuvaansa.”Monesti puhutaan ratamestarin kanssa jo ennen raveja, jos on huono keli, ja keskustellaan ratamestarin, tuomariston ja ohjastajien kanssa, jos radan kunnossa on huomauttamista.”Hänen mukaansa yhteistyö eri osapuolien välillä toimii saumattomasti.Lähes koko ikänsä hevosten parissa toimineella Lampisella riittää näkemystä ja kokemusta tehdä tarvittaessa kovakin päätös. Vaikka edessä olisi suurkilpailu, tai paikan päälle olisi jo ehtinyt kauempaa tulleita kilpailijoita, ei hän voi omassa roolissaan antaa painoarvoa muille tekijöille kuin hevosen hyvinvoinnille. Tarpeen vaatiessa on pakko perua ravit.”Jos minulla on yhtään epäilystä siitä, että rata saattaa olla vaarallinen hevosille, ei asiassa ole kahta kysymystä”, Lampinen painottaa