Working Class Hero sijoittui toukokuussa Sweden Cupissa kolmanneksi Antonio Di Nardon ohjastamana.
Working Class Hero sijoittui toukokuussa Sweden Cupissa kolmanneksi Antonio Di Nardon ohjastamana.Kuva: Lena Emmoth/TR Bild
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Working Class Heron debyytti Gocciadoron tallista Kymi GP:ssä

Working Class Hero tuo italialaisvalmentajan keltaiset ajovärit Kouvolaan.
Julkaistu
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Alessandro Gocciadoro
Working Class Hero
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