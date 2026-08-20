Working Class Heron debyytti Gocciadoron tallista Kymi GP:ssä

Jörgen Westholmilta hienosti erityisesti viime talvina Ranskassa menestynyt ja puolen miljoonan euron voittosumman kerännyt Working Class Hero, 7, siirtyi viime Elitloppet-viikonlopun alla italialaisomistukseen. Sweden Cupin finaalin kolmossijan jälkeen se muutti suunnitellusti Italiaan Alessandro Gocciadoron valmennukseen.Nyt Working Class Hero aloittaa Gocciadorolta Kymi Grand Prix’ssä. Uusi valmentaja vakuuttaa hevosen olevan valmis kovaan tehtävään.”Sitä on treenattu meidän normisysteemillä hiekassa, ja se on mennyt hyvin. Ratahiittejä on ajettu vain yksi, maili 12-vauhtia. Vaikka hiittikavereina oli kovia hevosia, Working Class Hero oli aivan omaa luokkaansa”, Alessandro Gocciadoro kehuu.”Don Fanucci Zet on tietysti kova vastustaja, mutta odotan omaltanikin paljon. Kouvolan tiukat kaarteetkaan eivät ole sille ongelma.”.Ruotsista Gocciadoro ottaa matkaseuraksi Kouvolaan kaksi muutakin hevosta: Eugen Pylvänäisen Muistoajossa kolmanneksi sijoittuneen Giotto Grifin 4-vuotislähtöön ja Esperia Fontin tammalähtöön.”Giotto Grif teki viime keskiviikkona Örebrossa mainion juoksun ja löi kovia hevosia, muun muassa Sprintterimestaruuden voittajan Nightlife Inin. Odotan taas menestystä.””Esperia Font on juossut Ruotsissa kovia lähtöjä, eikä taulu ole siksi paras mahdollinen. Kunnossa hevonen kuitenkin on. Viimeksi Hugo Åbergs -päivänä Jägersrossa tamma teki hyvän juoksun ja jäi vähän pussiinkin, joten odotan siltäkin hyvää suoritusta.”