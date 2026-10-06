Tinderi on Heikki Mikkosen ja Saara Eerolan kultakimpale. 12-vuotias ruuna kilpailee elämänsä iskussa.
Tinderi on Heikki Mikkosen ja Saara Eerolan kultakimpale. 12-vuotias ruuna kilpailee elämänsä iskussa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Lähikuvat

Yhden miehen mätsi – Tinderissä yhdistyvät toivekumppanin ominaisuudet

Heikki Mikkonen oli alkuvuodesta valmis ripustamaan Tinderin kilpakengät naulaan. Nyt 12-vuotias ruuna on finaalivoittaja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Heikki Mikkonen
Tinderi
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi