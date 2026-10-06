Yhden miehen mätsi – Tinderissä yhdistyvät toivekumppanin ominaisuudet

Suomenhevostamma Tiuska varsoi toukokuussa vuonna 2014 oripojan, josta oli tuleva myöhempinä vuosina vanttera kilparuuna. Samaan aikaan suomalaisessa nettideittailumaailmassa koettiin mullistava vallankumous Tinder-sovelluksen vyöryttyä markkinoille.Juankoskelainen hevosmies Heikki Mikkonen oli nimeämisprosessin suhteen ajan hermoilla, ja varsa sai nimekseen Tinderi. Viimeisimmän urotekonsa 12-vuotias konkari teki viime lauantaina Kaustisella voittamalla hopeadivisioonafinaalin. Koko lähdön korkkaaminen oli pienimuotoinen yllätys, mutta vielä suurempi jytky oli tapa, jolla ykkössija tuli: ruuna hallitsi tilanteita kärkipaikalta.Ihmettelevä lausahdus on varsin perusteltu, kun tutkii hevosen uran statistiikkaa. Se on juossut 135 starttia ja päässyt johtopaikalle ainoastaan 16 kertaa. Silloin onkin tapahtunut pääosin hyviä asioita, sillä noista lähdöistä peräti 13 on päättynyt parhaalla mahdollisella tavalla.”Kuulostaapa kovalta tuo keulastatistiikka. Jos olisin moisen tiennyt ennen lähtöä, en olisi ajatellut hetkeäkään keulapaikan pois luovuttamista, kun sinne pääsin”, Mikkonen hymähtää.”Totta puhuen olin tosi yllättynyt, että päästiin kärkeen. Hetken aikaa kävi mielessä, että luovuttaisin keulat Soketille. Konkari meni kuitenkin niin pontevan oloisesti, että annoin sille mahdollisuuden, kun päästiin kilpailemaan viimeistä kertaa hopeadivarissa.”.Tinderi12-vuotias ruunaSuku: Erikasson – Tiuska, Poika-SiroStartteja 135: 25–24–13, voittosumma 132 000 euroaEnnätykset 23,6ake, 23,2keOmistaja, valmentaja ja kasvattaja Heikki MikkonenHoitaja Saara EerolaVoitti viime lauantaina Kaustisella hopeadivisioonafinaalin.Mikkonen oli lopputalvesta valmis nappaamaan Tinderiltä kilpakengät pois ja asettamaan ne tallin seinälle. Kevään korvilla tilanne kuitenkin muuttui odottamattomalla tavalla.”Oli tosi liki, että ura olisi ollut ohi. Siinä oli parin kuukauden pätkä, että hevonen ei pärjännyt oikein missään. Meno oli todella tahmeaa. Huhtikuussa tämän sisko Tiuskaisee sai kuitenkin varsan Parvelan Retusta, ja Tinderillä syttyi sellainen isävietti. Se varmaan ajatteli, että näinkö sitä tultiin isäksi 12-vuotiaana, ja nyt ruuna holhoaa varsaa samassa tarhassa kuin omaansa. Henkisen puolen kohentuminen oli varmasti oleellisin asia virkistymisen takana. On tämä suomenhevonen vain erikoinen rotu.”Myös pienimuotoinen varustemuutos on tuonut viimeisen silauksen suorittamiseen.”Sillä on ajettu jenkkityylisillä kärryillä, jotka ovat tuoneet väljyyttä juoksemiseen. Tämä seikka on vaikuttanut positiivisesti erityisesti nopeusominaisuuksiin, ja nyt ruuna pystyy menemään noita 23-aikoja. Niillä riittää monesti ihan kärkeen asti, varsinkin tässä divisioonassa.”.Henkisen puolen kohentuminen oli varmasti oleellisin asia virkistymisen takana.Heikki Mikkonen Tinderin pirteistä otteista.Ruuna on jo tässä vaiheessa kautta rikkonut yhden vuoden kausiansioennätyksensä. Koko uran voittosaldo on kivunnut hopeadivisioonarajan yli, joten edessä siintävät avoimet kultadivarikoitokset. Mikkonen on varsin mietteliäs asian suhteen.”Tinderi on antanut meille jo kaiken, mitä siltä voi pyytää, joten jatkoon ei ole ihmeellisiä odotuksia. En jaksa uskoa, että se menestyy noissa kovissa avoimissa lähdöissä. Ehkä talvikeleillä se voisi olla mahdollista, mutta kesällä parhaat menevät viisi sekuntia, pätkällä jopa kymmenen sekuntia kovempaa. Katsotaan, miten jatketaan, mutta olisihan se ehkä hölmöä lopettaa nyt, kun hevonen on elämänsä iskussa.”Juankoskelaisen hevossilmä havaitsi Tinderin lahjakkuuden jo varsavuosina, mutta tässäkin tarinassa on omat mutkansa matkassa.”Se oli mieleinen jo varsana ja ajattelin, että siitä voisi tulla vieläkin parempi. Kolme-nelivuotistalvena se kasvoi, ja hevosesta tuli iso rontti. Samalla nopeutta katosi. Varsa oli lisäksi niin karjas oriina, että ruunaus oli tehtävä. Tuon myötä hevosesta tuli jännittäjä ja todella läheisriippuvainen. Sitä on ajettu paljon perähevosena, eikä kulkeminen yksin tahdo oikein onnistua. Nyt se on leimautunut tuohon keväälliseen varsaan. Lahjakkaalta se on tuntunut alusta asti.”.Mikkosen puheenparresta huokuu erityinen lämpö suojattiaan kohtaan. Kaksikko on saavuttanut jo paljon, eikä menestyspaineita tuleviin koitoksiin ole asetettu. Se on kuitenkin selvää, että kilpauran jälkeen vantteralle työmiehelle on varattu tärkeä pesti perheen tiluksilla.”Kilpauran jälkeen ruuna jää tähän meille varsojen tuutoriksi. Se osaa käsitellä noita nuorempia sopivan opettavaisesti ja on niille oikein hyvä isähahmo”, Mikkonen miettii.Palataan vielä jutun alussa mainittuun ruunan nimeämisprosessiin. Tällä hetkellä tuntuu, että Tinderissä yhdistyvät kaikki toivekumppanin ominaisuudet – iloisuus, luotettavuus ja tarve tehdä parhaansa.”Kyllä se nimi-idea tuli suoraan tuosta sovelluksesta, mutta itse en ole tutustunut Tinderiin kuin ainoastaan rattaiden edessä. Muidenkin varsojen osalta olen käyttänyt sosiaalisen median sovellusten nimiä hyödyksi. Joka tapauksessa voisi sanoa, että Tinderi on urani tärkein hevonen tähän mennessä.”Täydellinen mätsi siis.