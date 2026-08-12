Aarne Halla-aho 90 vuotta: "Toivotaan vaan, ettei ihan pilveen menis ajatusmaailma"

Keskiviikkona 12.8. 90 vuotta täyttävä Aarne Halla-aho teki nuorena miehenä hevosella metsätöitä. Ravihevosista hän innostui tosissaan vasta eläkeiässä.

”Sanoin pojalle, että laitetaan talli keskelle pihaa, ja ostin kolme varsaa Veli Myllykoskelta Alavudelta”, Aarne muistelee.

Varsat olivat täyssisaruksia vuoden välein. Nuorin oli vasta kolmen kuukauden ikäinen Velin Vinke, josta oli tuleva ravikuningatar.

”Sen kanssa opin paljon. Se oli liian hyvä hevonen näin äkkinäiselle miehelle, mutta hyvin se niin pieneksi hevoseksi jaksoi ja juoksi Suomen ennätyksiäkin”, Aarne mainitsee.

Menestystä tuli toki muillakin hevosilla, kuten R.R. Seilalla ja Hallan Ruusulla.

”Seila oli paree hevonen mitä numerot (vs. 33 860, e. 24,8aly) näytti, sen otan omalle tilille.”

Hallan Ruusua Aarne valmensi vuoteen 2020 saakka. Sitten valmentamisesta oli luovuttava.

”Selkä on leikattu kolmeen kertaan, mutta muuten ei ole valittamista. Mikäs tässä on, kun saa vielä tässä iässä kotona asua ja poika ja miniä asuu vieressä. Toivotaan vaan, ettei ihan pilveen menis ajatusmaailma.”

Arkiravien seuranta on jäänyt vähemmälle, mutta Kuninkuusravit on Aarne Halla-aholle edelleen iso juttu.

”Kovasti jännitti (naapurikaupunki) Alajärven Akvarellin puolesta, ja hyvinhän se meni. Puoli Alajärveä hyppäsi Vinkeä katsomassa silloin kun se menestyi, ja hengessä oltiin nyt mukana niin kuin ne silloin.”