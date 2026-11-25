Marraskuun 25. päivä 80-vuotispäiväänsä viettävä Alpo Posti on palkittu useamman kerran Lapin läänin kasvattajapalkinnolla, ja yrittäjäelämässä Posti touhusi vielä yli 70-vuotiaana.

"Omista hevosistani luovuin hiljattain, mutta en ole lajia jättänyt. Tänään olen talutellut hevosta. Pojantyttärellä on kuusipaikkainen talli, ja siellä asustaa tammavarsa Jokivarren Kunkusta. Pari-kolme kuukautta olen maistellut, miltä tuntuu olla eläkkeellä. Odotan kevättä ja kesää, että pääsee kemijoen varteen kotitanhuville kesäpaikkaan aistimaan ja maistamaan eläkkeellä oloa lisää", Posti kertoo.

Posti käy viikottain karaokessa, ja seuraa raveja aktiivisesti. Välissä voi täräyttää suomalaisen tangon, se on Postin bravuuri.

"Olohuoneessa istun, ja selän takana on yksi sivu täynnä palkintoja ja muistoesineitä. Valtaosa on tullut hevosista, mutta on sitä myös laulettu. Siitä olen nauttinut ja kilpailuihin osallistunut. Keskimäärin sieltä on ykköspysti tullut", Posti nauraa.

Aika näyttää, nähdäänkö Postilta vielä paluu parrasvaloihin omistajan tai vähintään kannustajan roolissa.

"Kaipuu hevosten pariin on, mutta nautin tästä hetkestä. Perheeni nainen toivoi yhteistä aikaa. Katsotaan, koska hän kyllästyy. Perilliset ovat siinä määrin innostuneet hevosista, että Pohjanmaalla opettelee raviaakkosia Jokivarren Kunkun viimeinen varsa, kaksivuotias ori Tuuliniemen Lordi. Sitä seurataan tietysti myös mielenkiinnolla", Posti päättää.