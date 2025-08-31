Reino Palomäki 90 vuotta: An-Dorra sulatti sydämet
Nastolassa Korpelan tilalla asuva Reino Palomäki täyttää sunnuntaina 31. elokuuta 90 vuotta. Palomäki on lajimme pitkäaikaisimpia toimijoita, ja viime vuosina hänet muistetaan huipputamma An-Dorran omistajana, kasvattajana ja valmentajana. Hevosista Palomäki kertoo innostuneensa jo varhain työskenneltyään renkitalossa.
”An-Dorra on elämäni hevonen. Paras ravimuistoni silti on, kun Ponnen-Lennolla voitettuani heitin maalipaalun kohdalla kypärän ilmaan ja seuraavana päivänä Savon-Sanomissa oli otsikkona: ”Raviurheilun onnellisin mies”, Palomäki muistelee.
Nyt An-Dorra on kantavana Hard Livinistä. 2-vuotiaan An-Ashkiin ja tulevien varsojen myötä Palomäellä on suvusta kasvatteja jo seitsemässä polvessa. Kaikki alkoi 70-luvulla Prima Nord -tammasta.
”Mannisen Matti soitti ja kehui, että hän tietää Reino hevosen, mikä sinun pitäisi ostaa. Prima Nordin nähtyäni ajattelin heti, että tämän minä haluan.”
An-Dorran ensimmäisen varsan An-Ashkiin uran on tarkoitus käynnistyä 3-vuotiaana, vaikka vauhtiensa puolesta hevonen olisi radoille pärjäävä menijä jo nyt.
”Se menee jo nyt reilusti alta 20:a läpi, mutta poikani Matti (Palomäki) päätti, että tullaan koelähtöön vasta ensi keväänä. Siitä tulee kyllä juoksija. Ihmiset aina kehuvat, kuinka kaunis varsa on”, Palomäki sanoo.
Nykyisin Palomäki toimii tilallaan oloneuvoksena. Vapun jälkeen hän ei ole enää hevosen rattaille noussut.
”Syntymäpäiväni vietän kotona. Kahvia täältä vieraat saa.”