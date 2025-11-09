Anders Ingman 60 vuotta – "Brad on tietysti ykkönen"
Anders Ingmanin ollessa 13–14-vuotias hänen siskonsa aloitti ratsastuksen ja sai ratsun, jonka seuraksi hankittiin ravisukuinen suomenhevonen.
Perheen perustamisen myötä C-kortinkin ajaneen Andersin hevosharrastus hiipui, mutta Express Riden ja Ride The Nightin menestysten myötä into syttyi uudelleen. Larsin menehdyttyä Anders otti vetovastuun Lars Ingman Oy Ab:stä ja pitää sitä edelleen.
”Perheen kanssa keskustellaan asioista, mutta lopulliset päätökset on mun. Tai ainakin uskottelen itselleni niin”, Anders Ingman naurahtaa.
Hänen aikanaan suurimmat menestykset ovat tulleet Brad de Veluwen ja Hachiko de Veluwen tuomina, mutta raha ei yksin ratkaise Andersin listatessa hänelle läheisimpiä hevosia.
”Brad on tietysti ykkönen, mutta Amazing Ride ja Reding Ladykaan eivät jää kauas. Ne olivat ensimmäisiä, jotka pärjäsivät minun vetäessäni toimintaa. Amazing Ride on jättänyt vielä paljon hyviä jälkeläisiä.”
Tällä hetkellä uusia varsoja ei ole tulossa.
”Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta sanotaanko, että kasvatus on määrittelemättömän mittaisella tauolla”, Anders kuvailee.
Kotipihassa on silti hevosia: siitosoriina jatkava Brad de Veluwe, eläkeläinen Hachiko de Veluwe, starttihevonen Lars de Veluwe ja kesällinen orivarsa Steve de Veluwe (Father Patrick–Mariko de Veluwe). Tyttäristä Melanie valmentaa Larsia ja Madeleine hoitaa Hachikoa ja Bradia.
Andersia työllistää maanviljely, mutta aikaa riittää myös kahdelle koiralle ja hiihtämiselle.
”Se verran pitää talvessa hiihtää, että Wasaloppet menee läpi. Kylliäisen Tommin perässä en kyllä pysyisi”, 27-kertainen Wasaloppet-kävijä tunnustaa.
Anders Ingman täyttää 9. marraskuuta 60 vuotta. Merkkipäiväänsä hän viettää matkoilla.