Anssi Nurminen 60 vuotta – varsojen kehittäminen kiehtoo

Kolmen Korvella vietetyn vuoden jälkeen Nurminen aloitti valmentajana Loviisassa 1988, ja ammattivalmentaja hänestä tuli 1989.

"Parin vuoden päästä tulee täyteen 40 vuotta omaa puulaakia, että on treenannut hevosia omiin nimiin. Semmoinen ei ole mahdollista ilman, että on hyvä taustatiimi. Mulla on ollut satumainen onni, miten hyviä työntekijöitä on ollut", Nurminen kiittää.

Loviisan ajan jälkeen hän valmensi Orimattilassa, kunnes siirtyi vuokralle Laukon kartanoon. Hän ehti valmentaa myös Jokioisilla ennen kuin Ari Kela lähti Pilvenmäeltä Laukkoon, ja Nurminen sai Kelalta vapautuneen tallin. Nurmisen nykyiset tilat on rakennettu 2003.

"Pilvenmäellä on hyvät paikat. Pyrimme täällä siihen, että tämä on yksi Suomen merkittävimpiä valmennuskeskuksia."

Nurminen kertoo, että Pilvenmäellä koitetaan käynnistellä nykyistä laajempaa yhteistyötä paikallisen valmentajayhdistyksen eli Forssan Seudun Hevosystävät ry:n toimesta valmennuskeskuksen kehittämiseksi entisestään.

"Kaupunki on jo aikaisemmin näyttänyt vihreää valoa, että voi kaavoittaa tänne lisää tallitontteja. Kyllä me ainakin uskotaan, että raviurheilulla on tulevaisuutta Forssassa."

Nurmisella on myös länsinaapurin valmentajalisenssi, ja poika Iivari syventää Halmstadissa merkonomiopintojaan tradenomiksi.

"Meillä tulee hyvin todennäköisesti olemaan joitakin kilpahevosia jatkossakin siellä. Nyt siellä ei ole kuin 1-vuotias Bernard. Olen pikkupojasta saakka tykännyt Ruotsista. Jos leikkisästi sanoo, hämäläispojan sisällä asuu pieni osa ruotsalaista."

Suomen raviurheiluun hän ei ole menettänyt uskoaan, vaan toiminta Kanta-Hämeessä jatkuu.

"Saa nähdä, miten käy pelimarkkinoiden uudistuksen kautta käy. Nykyinen tuki- ja rahoitusmalli on passivoinut ratoja tosi paljon. Olen aina vierastanut ajatusmaailmaa, että ei kannata mennä töihin, jos sohvallekin maksetaan. Itse en näe muuta keinoa kuin työnteon."

Hänelle perhe ja läheiset ovat tärkeitä, ja heidän kanssaan hän aikoo viettää myös merkkipäiväänsä.

Karkeahkon kuoren alla Nurminen on lisäksi erittäin eläinrakas ihminen. Kysymys hevosten merkityksestä herkistää, ja hän nielaisee syvään. Sanavalmis mies pysyy hetken hiljaa.

"Hevoset ovat antaneet mulle perheen ja elinkeinon. Ovathan hevoset antaneet mulle kaiken."