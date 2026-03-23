Anssi Nurminen 60 vuotta – varsojen kehittäminen kiehtoo
Anssi Nurminen vetää Pilvenmäellä kilpatallia, jossa iso rooli on varsojen opettamisella ja valmennuksella. Tällä hetkellä treenilistalla on 15 hevosta, joista kuusi on kaksivuotiaita, kaikki Kemppitalli Oy:n omistamia.
"Mielelläni varsoja opetan, ja olen tehnyt sitä aika paljon. Palkitsevaa hommaa", Nurminen luonnehtii.
Kesäisin tallissa on tovin hiljaisempaa, kunnes syksyisin toiminta taas vilkastuu.
"Se olisi monelta kannalta aina kiva, että sitten kun varsat tulevat, että ne olisivat koko ensimmäisen talven vaikka kahden kuukauden jakson sijaan."
Esimerkiksi viime syksynä Kriteriumin Markku Niemiseltä voittanut Ancio on Nurmisen opettama. Hän valitsi jo sen emän Northern Trickin Jarno Leppäsen vinkistä Peter Untersteinerilta Kari Laaksoselle siitosuraa silmällä pitäen, treenasi sitä ja halusi kilpauran jälkeen isäoriiksi Nuncion, mikä sitten toteutuikin. Emän nimestä juontaa Nurmisen ja Laaksosen alulle paneman kasvattajakimpan nimi Kikka Klubi, jossa osuuksien myynnin jälkeen Nurmisten osuus oli Anssin pojan Iivari Nurmisen nimissä.
"Yhtenä suurimmista saavutuksista urallani pidän, että kotonani on Kriterium-voittajan kasvattajan pokaali. Kimpanvetäjä Rautakosken Petri antoi sen Kriterium-ravien jälkeen, että ota sinä toi", Nurminen sanoo. Ancion pikkuveli Benuncio on hänen valmennuksessaan, ja lahjakkuutta on siinäkin.
Klassisissa nuorten lämminveristen ikäluokkalähdöissä on muutenkin nähty Nurmisen muille valmentajille opettamia varsoja. Omastakin tallista esimerkiksi Kriteriumin neljänsiä sijoja on kasassa jo kolme.
Anssin hevosinnostus alkoi jo lapsuudessa, jolloin paljon vaikutteita tuli tädin mieheltä Johan Armiselta Etelä-Karjalasta. Perheen ensimmäinen hevonen isä-Juhanin nimissä oli tamma Lauha. Riihimäellä syntyneenä Anssi touhusi sekä Mikko Mannisen tallilla että Jussi Kylmäkorven Talli-Titanilla, missä valmensi Kai Kulhoranta.
Nurminen ei halua korostaa menneitä liiaksi. Pekka Korvella työskennellessään hän vähättelee saaneensa ansiotonta arvonnousua Black Laukon hoitajana. Ori voitti 1980-luvun lopulla muun muassa Derbyn, Suur-Hollola-ajon kahdesti (ensimmäisellä kerralla niistä Nurmisen hoitamana) ja Suomen mestaruuden.
"Uravalintaani Black Laukko varmaan vaikutti", Nurminen toteaa. "Raviurheilu eli silloin hienoa aikaa. Kaikkien aikojen toisessa UET GP:ssä se hävisi tulitikkuaskin verran Stig H Johanssonin Clash Hammeringille. Kun tulimme Solvallasta lautalla Turkuun, Urheiluruutu oli satamassa vastassa. Sellaista nykyään harvoin tapahtuu."
Kolmen Korvella vietetyn vuoden jälkeen Nurminen aloitti valmentajana Loviisassa 1988, ja ammattivalmentaja hänestä tuli 1989.
"Parin vuoden päästä tulee täyteen 40 vuotta omaa puulaakia, että on treenannut hevosia omiin nimiin. Semmoinen ei ole mahdollista ilman, että on hyvä taustatiimi. Mulla on ollut satumainen onni, miten hyviä työntekijöitä on ollut", Nurminen kiittää.
Loviisan ajan jälkeen hän valmensi Orimattilassa, kunnes siirtyi vuokralle Laukon kartanoon. Hän ehti valmentaa myös Jokioisilla ennen kuin Ari Kela lähti Pilvenmäeltä Laukkoon, ja Nurminen sai Kelalta vapautuneen tallin. Nurmisen nykyiset tilat on rakennettu 2003.
"Pilvenmäellä on hyvät paikat. Pyrimme täällä siihen, että tämä on yksi Suomen merkittävimpiä valmennuskeskuksia."
Nurminen kertoo, että Pilvenmäellä koitetaan käynnistellä nykyistä laajempaa yhteistyötä paikallisen valmentajayhdistyksen eli Forssan Seudun Hevosystävät ry:n toimesta valmennuskeskuksen kehittämiseksi entisestään.
"Kaupunki on jo aikaisemmin näyttänyt vihreää valoa, että voi kaavoittaa tänne lisää tallitontteja. Kyllä me ainakin uskotaan, että raviurheilulla on tulevaisuutta Forssassa."
Nurmisella on myös länsinaapurin valmentajalisenssi, ja poika Iivari syventää Halmstadissa merkonomiopintojaan tradenomiksi.
"Meillä tulee hyvin todennäköisesti olemaan joitakin kilpahevosia jatkossakin siellä. Nyt siellä ei ole kuin 1-vuotias Bernard. Olen pikkupojasta saakka tykännyt Ruotsista. Jos leikkisästi sanoo, hämäläispojan sisällä asuu pieni osa ruotsalaista."
Suomen raviurheiluun hän ei ole menettänyt uskoaan, vaan toiminta Kanta-Hämeessä jatkuu.
"Saa nähdä, miten käy pelimarkkinoiden uudistuksen kautta käy. Nykyinen tuki- ja rahoitusmalli on passivoinut ratoja tosi paljon. Olen aina vierastanut ajatusmaailmaa, että ei kannata mennä töihin, jos sohvallekin maksetaan. Itse en näe muuta keinoa kuin työnteon."
Hänelle perhe ja läheiset ovat tärkeitä, ja heidän kanssaan hän aikoo viettää myös merkkipäiväänsä.
Karkeahkon kuoren alla Nurminen on lisäksi erittäin eläinrakas ihminen. Kysymys hevosten merkityksestä herkistää, ja hän nielaisee syvään. Sanavalmis mies pysyy hetken hiljaa.
"Hevoset ovat antaneet mulle perheen ja elinkeinon. Ovathan hevoset antaneet mulle kaiken."