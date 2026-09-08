Antero Liitiä 70 vuotta – PM-voitosta 35 vuotta

”Olin rakennusalalla, ja mentiin tekemään kaverin kanssa Marinelle uutta tallia. Siinä sitten innostuin vähän hevosiin, ja vaimoni Irma tykkäsi hevosista. Samalla alettiin miettiä, että jos olisi pihahevonen. Löytyi sitten Gisella Fox”, Liitiä muisteli.