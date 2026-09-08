Antero Liitiä 70 vuotta – PM-voitosta 35 vuotta
Merkkipäivä-juttuun Antero Liitiän suostumusta kysyttäessä mies heittää homman leikiksi.
”Kyllä näin itserakkaasta miehestä saa aina jutun kirjoittaa”, hän veistelee.
Temen PM-voitosta tulee ensi tiistaina kuluneeksi päivälleen 35 vuotta.
”Samana päivänä, kun Teme voitti, täytin 35 vuotta. Olen oppinut, että Maamme-laulun jälkeen karjahdetaan, ja niin tein silloin Vermossakin. Se tuli sydämen pohjasta”, Liitiä kertoi 24.6. Hevosurheilun lähikuvajutussa.
Hevosista Liitiä innostui vuonna 1983 tehtyään rakennustöitä Pertti Taimelle.
”Olin rakennusalalla, ja mentiin tekemään kaverin kanssa Marinelle uutta tallia. Siinä sitten innostuin vähän hevosiin, ja vaimoni Irma tykkäsi hevosista. Samalla alettiin miettiä, että jos olisi pihahevonen. Löytyi sitten Gisella Fox”, Liitiä muisteli.
Gisella Foxilla ajaminen sytytti palon raviurheiluun niin lujasti, että Liitiä osti Marinen kolme ensimmäistä varsaa tämän alettua tehdä varsoja. Turosta tuli Derby-voittaja ja Temestä Pohjoismaiden mestari.
”Eikä Tähti-Marinakaan hullumpi hevonen ollut, voitti 19 kertaa sekin”, Liitiä muistutti.
Aikanaan Temen PM-voittoa juhlittiin suuresti, mutta nyt edessä olevaa merkkipäivää Liitiä viettää rauhallisemmin. Tänä päivänä hän valmentaa neljää hevosta.
”Kahvipannua pidän kuumana kotona Ruoveden Pihlajalahdella”, Liitiä ilmoittaa.