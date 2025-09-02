Antti Alanko 90 vuotta: Kuningattaren ja derbyvoittajan valmentaja

Antti Alanko täyttää 90 vuotta Ylistarossa tiistaina 2.9. Maanviljelijänä elämäntyönsä tehnyt Alanko on ansioitunut ravihevosten kanssa niin kasvattajana, omistajana kuin valmentajanakin.

Hänellä on ollut vuosien varrella monta menestyshevosta, mutta vuoden 1982 ravikuningatar Puhetyttö on se elämän hevonen hänelle.

Hän näki tamman kilpailevan kolmevuotiaana ja se jäi heti mieleen. Kun tamma siirtyi kaupoissa Otto Salojensaarelle, päätti Alanko lähteä hieromaan kauppaa.

”Se maksoi siihen aikaan moninkertaisen hinnan tavalliseen hevoseen verraten”, Alanko muistelee.

”Jotkut sanoivat hulluksikin, kun maksoin niin paljon, mutta ei tarvinnut koskaan katua. Se oli luonteeltaankin aivan moitteeton tamma.”

Puhetyttö onnistui siitoksessakin. Alanko ohjasti sen varsoista Tytteriinan kriteriumkakkoseksi ja Viehe II voitti Ilkka-ajon.

Seppeleen Puhetytölle ajoi Seppo Ristimäki ja yhteistyö Alangon kanssa tuotti toisenkin suuren voiton. Suikun Sisu voitti vuoden 2002 Derbyn.

Suikun Sisun pojalla Sisu Oskarilla 26,1 Alanko ajoi itse kilpaa vielä yhdeksän vuotta sitten, mutta ruunan jätettyä kuusi vuotta sitten kaviourat, on hän ollut hevoseton mies.

”Vaikkei mitään varsinaista sairautta ole, niin kyllä se ikä jo tuntuu. Myin vuosi sitten tallinkin pois, kun ajattelin, että mitä hevoseton mies tallilla tekee. Raveja kyllä seuraan.”

Alangon itse rakentama talli kunnioittaa kuitenkin jatkossakin hänen elämäntyötään. Tallin omistaa nyt hänen tyttärentyttärensä Maria Ulvinen ja yksi tallin asukeista on vuotias tammavarsa Lumi-Hilma. Parvelan Retun tyttären neljäs emä on Puhetyttö.