Antti Harju 50 vuotta – Laivakankaan Toto75-ravit juhlapäivän ohjelmassa

Harju on käynyt Kaustisen ravikoulun 1990-luvun puolivälissä, ja siitä saakka hevoset ovat olleet lähellä sydäntä. Kotitallilla on 12 hevosta, ja omien valmennettavien lisäksi sieltä löytyy perheen osaomistama monté-tykki Scorzone, sekä täysihoitohevosia.