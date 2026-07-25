Antti Harju 50 vuotta – Laivakankaan Toto75-ravit juhlapäivän ohjelmassa
Syntymäpäivää Antti Harju viettää Kriterium-finalisti Pyrypolun Tanden kanssa Tornion Toto75-raveissa. Kausi on mennyt pienten haasteiden jälkeen mukavasti. Tallin uusi tulokas Kudos Kazoo on sekin tuonut onnistumisia.
”Pitää olla tyytyväinen. Molempien kehitys menee eteenpäin, eikä voittosumma kummankaan kohdalla vastaa kykyjä. Pyrypolun Tande keskittyy paremmin radalla kuin kotona, ja on tosi mukava hevonen. Toinen valmennettava Kudos Kazoo on ylittänyt Suomessa kaikki odotukset”, Harju kiittelee.
Harju on käynyt Kaustisen ravikoulun 1990-luvun puolivälissä, ja siitä saakka hevoset ovat olleet lähellä sydäntä. Kotitallilla on 12 hevosta, ja omien valmennettavien lisäksi sieltä löytyy perheen osaomistama monté-tykki Scorzone, sekä täysihoitohevosia.
Harju toivoisi, että ravipäivien vähentäminen saataisiin katkaistua onnistuneella sarjasuunnittelulla ja harrastajien motivoimisella.
”Valitettavasti harrastaminen on mennyt surkeaksi. Talvella oli hankalimpaan aikaan monet ravit peräkkäin ja sitten sanotaan, ettei riitä hevosia. Sen jälkeen ravipäiviä vähennetään entisestään. Sellainen laskee tavallisen harrastajan intoa. Lähdetään kuitenkin lauantaiksi Tornioon yrittämään Pyrypolun Tanden kanssa. Sen pääseminen Kriteriumin finaaliin oli kova juttu, samoin Scorzonen Suomen mestaruus kaksi vuotta sitten”, Harju päättää.