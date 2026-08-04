Anu Hyytiäinen 50 vuotta – kuningatartitteli tuli bonuksena

”Minulla on hyvin perinteinen hevostausta tämän ikäiselle, että tallilla tuli oltua aamusta iltaan pienestä asti. Meillä ei ollut kotona hevosia, mutta sukulaisella kylläkin. Olen käynyt raveissakin ihan nuoresta asti, vaikka lähtökohtaisesti olenkin ratsutaustainen”, Anu Hyytiäinen muistelee.

”Kun se oli mahdollista, ostin ensimmäisen hevoseni, joka oli ratsu. Myöhemmin minun piti ostaa hevoselle kaveri, ja kaveriksi hankittiin Sirun Valpuriina. Se oli silloin 3-vuotias, eikä sitä ollut opetettu tai mitään.”

Sirun Valpuriina oli ollut nuorena pieni ja arka varsa, mutta lopulta tamma kruunattiin ravikuningattareksi saakka Mikkelissä vuonna 2012.

”En ollut ikinä haaveillut ravikuningattaren tittelistä, mutta niin vain sellainen matkan varrella saatiin. Minulle itselleni se koko matka Sirun Valpuriinan kanssa on ollut se kaikista hienoin asia. Minulla ei silloin ollut edes valmentajalisenssiä, minkä takia tamma kilpaili Aimo Vuorisalon valmennuksesta, vaikka se kotona asuikin. Siitä ajasta on jäänyt paljon hienoja muistoja”, Hyytiäinen kertoo.

”Osallistuin kuningatarkilpailuun myös toisen kerran Joensuussa vuonna 2015, mutta silloin hevosena oli Hujanhajan. Ostin sen aikoinaan Tupamäen Ristolta tamman ollessa 6-vuotias, mutta ei sitä tainnut Ristokaan silloin tietää, että se olisi ihan kuningatartason tamma.”

Tällä hetkellä Hyytiäinen työskentelee 4H:n toiminnanjohtajana ja toimii Hankasalmen Hevosystäväinseura ry:n sihteerinä.

”Meillä on kotona nyt kaikki kaksitoista karsinaa täynnä, ja hevosiin menee kaikki aika tällä hetkellä. Ei se siitä paljoa ole muuttunut vuosien varrella, mihin aikaansa käyttää.”