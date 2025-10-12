Ari Aatsinki 60 vuotta – Nautinto haetaan treenilenkeiltä

”Totta kai olen kilpailuhenkinen, ei sitä muuten tällaista lajia harrastaisikaan”, Aatsinki vahvistaa. ”Saan kuitenkin suurimman nautinnon siitä, kun pääsen treenilenkille hevosen kanssa. Se vain on niin hieno tunne, ettei sitä pysty sanoin kuvailemaan. Monta vuotta olen puhunut, että pienennetään toimintaa, mutta ei se tahdo onnistua. On niin kova intohimo tähän hommaan.”