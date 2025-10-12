Ari Aatsinki 60 vuotta – Nautinto haetaan treenilenkeiltä
Raveista Ari Aatsingin löytää parhaiten oman valmennettavan katosnumeron alta silloin, kun hevonen on radalla startissa. Aatsinki ei patsastele seremoniapaikalla, mutta halu menestyä ja onnistua on silti kova.
”Totta kai olen kilpailuhenkinen, ei sitä muuten tällaista lajia harrastaisikaan”, Aatsinki vahvistaa. ”Saan kuitenkin suurimman nautinnon siitä, kun pääsen treenilenkille hevosen kanssa. Se vain on niin hieno tunne, ettei sitä pysty sanoin kuvailemaan. Monta vuotta olen puhunut, että pienennetään toimintaa, mutta ei se tahdo onnistua. On niin kova intohimo tähän hommaan.”
Ari Aatsinki on kotoisin Sallasta, mutta tie vei 70-luvun alussa ensin Rovaniemelle, ja sieltä vuonna 1976 Simoon.
”Muistan, kun vietiin Silotar maantietä pitkin 10 kilometrin matka Karenin tallille. Niistä Simon ajoista hevosinnostus lähti liikkeelle. Siitä saakka hevosten kanssa on touhuttu”, Aatsinki kertoo.
Aatsingin tie on vienyt monen mutkan kautta Karunkiin, noin 30 kilometriä Torniosta pohjoiseen.
”Sitä oikein odottaa ensi talvea ja miettii, minkälaisia hevosia saadaan työn alle. Hevosia on tarjottu mukavasti. Uusia nimiä on alustavien puheiden mukaan tulossa Suomesta ja Ruotsista. Hevosten määrä tallissa on varmaan 10–12, siihen se aina asettuu.”
Merkkipäivää vietetään mieluummin Karungissa kuin Gran Canarialla.
”Kanaria on niin syrjässä, ettei sinne ainakaan lähdetä”, Aatsinki nauraa.