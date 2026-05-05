Ari Keränen 70 vuotta – Kuninkuusraveja ja tähtijuoksijoita
Suomen kartta on sen verran pitkä, että esimerkiksi vuoden 2001 Kuninkuusraveihin Turkuun matkaa tuli 1000 kilometriä, yhteen suuntaan.
”Kolmet Kuninkuusravit on jäänyt tietysti parhaiten mieleen. Samoin vuoden 2004 Suur-Hollola-ajo, jossa J.S. Vokkperi oli Saran Salaman jälkeen toinen maalissa”, Keränen kertoo.
J.S. Vokkperin jälkeen Tähti Roomeo, Trapantti ja viimeisimpänä Leijan Liito ovat Ari Keräsen rakentamia tähtijuoksijoita. Yhtä kovaa suomenhevosmiestä ei Lapista hevillä löydy.
”Olen parikymmentä hevosta varsana ostanut, ja niitä pyrkinyt rakentamaan alusta saakka. Uusin hankinta on 3-vuotias tamma Violetta Pee, joka menee mukavasti. Emä on Kemun Tutu ja isä Evartti, joten suku ainakin riittää.”
Keränen kokee, että vielä 2000-luvun alussa raviharrastus oli astetta rennompaa. Viime vuosina hevosmäärien lasku ja kulujen nousu on kiristänyt kilpailua. Hän on itsekin edelleen tosissaan liikkeellä, mutta elämään mahtuu muutakin.
”Pienimuotoista traktoriurakointia, metsänhoitoa, kalastusta ja metsästystä. Puuhaa riittää. Kaksi lapsista asuu Vantaalla ja yksi Oulussa, ja lapsenlapsiakin löytyy. Pidetään kesällä jossakin kohdassa juhlat, mutta merkkipäivänä kahvitellaan vain sukulaisten kesken.”