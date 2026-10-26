Ari Petriläinen 60 vuotta – "Ari from Finlandin" tuntevat kaikki
Ari Petriläistä voidaan hyvällä syyllä tituleerata yhdeksi kansainvälisesti verkostoituneimmista suomalaisista raviurheilun parissa. Pitääpä tehdä hevoskauppa tai löytää työ- tai harjoittelupaikka hevosten parissa ulkomailta, Arilta löytyy kontaktit. ”Here is Ari from Finland”, moni puhelu alkaa.
Raveista ja hevosista hän kiinnostui jo pikkupoikana.
”Serkun kanssa tuli lähdettyä käymään raveissa, ja viiden markan sijoituksella tuli 95 takaisin. Siitä se lähti”, Ari naurahtaa.
Raveissa hän tutustui Arto Huhtasaloon, jonka L.L.S. Talli Oy omisti muun muassa Suur-Hollola-voittaja Lord Kennedyn ja muita hyviä hevosia.
”Sitä kautta ajauduin talleille ja rupesin käymään Raineri Puikkosen tallissa Porin Pietniemessä, missä Artolla oli hevosia. Innostus hevosiin syttyi joka sektorilla.”
Vuonna 1989 Ari otti virkavapaata työstään ja lähti hevosenhoitajaksi Pekka Korven tallille Amerikkaan. Puolentoista vuoden mittainen reissu oli nuorelle miehelle ikimuistoinen.
”Aamulla lähti puoli kuudelta shortsit ja T-paita päällä tallille, ja kahdeksalta sai heittää paidan pois. Hevoset oli hyviä, ja ne meni lanatulla radalla kuin sukkasillaan”, Petriläinen muistelee.
”Meitä oli tosi hyvä porukka, suomalaisia Vartiaisen Tarja, Siirtosen Juha ja Hautalan Tapani, ja kivoja bileitä viikonloppuisin. Nuorena miehenä jaksoi vielä juhliakin.”
Ammattia hevosista ei kuitenkaan Petriläiselle tullut. Vuonna 1988 hän aloitti työt tullitarkastajana.
Harrastuksena ravit on säilynyt Ari Petriläisellä koko työuran ajan. Jo Amerikan reissulla syntyi hyviä suhteita ravi-ihmisiin ympäri maailmaa, ja vuosien saatossa ne ovat vain lisääntyneet valtavasti. Ari tuntee kaikki, ja kaikki tuntevat Arin, voidaan vähän karrikoidusti sanoa.
Hevoskauppoja hän on välittänyt suuren määrän. Euromääräisesti isoimpana muistuu mieleen Trade Balancen myynti Italiaan.
Kasvattajana ja omistajana Petriläinen on onnistunut myös mukavasti.
”Joyeuse d’Or ostettiin 2008 kimpassa Jouni Järvensivun ja Teuvo Järvisen kanssa. Se juoksi meille 13 starttiin kolme Suomen ennätystä, ja koko uran ansiot nousivat 335 000 euroon.”
Siitoksessa Joyeuse d’Or jätti parhaimpina tammat Estelle Nordiquen 310 477 euroa ja 10,9 ja Frozen Queenin 208 779 ja 12,8. Joyeuse d’Orin jälkeläisistä Petriläinen on edelleen kolmasosalla mukana tamma Happy Or Notissa. Sen varsoista vanhin on 2-vuotias ori Optimistic Or Not (Eridan).
”Optimistic Or Not on valmennuksessa Cedric Parysilla ja vaikuttaa lupaavalta. Koelähtö on tarkoitus ajaa keväällä”, Petriläinen odottaa.
Numeroiden valossa hänen tähän mennessä paras kasvattinsa on Bean Streep.
”Kun ostettiin Simosen Martin kanssa jenkeistä ori Killer Hanover, sille piti hankkia myös tammoja. Ostin Tervamaan Jussin Subitotallilta viiden tamman nipun, josta Top Janen ensimmäinen varsa Bean Streep aloitti kolmosella ja kahdella voitolla. Sitten se myytiin Ruotsiin. Se voitti kahdesti Suur-Hollolan välierän, oli parhaimmillaan finaalissa viides ja tienasi urallaan 236 000 euroa”, Ari muistaa.
Arin omistamista hevosista Emrik du Hauty voitti montén Suomen mestaruuden ja neljän hengen porukalla Amerikasta ostettu Jetn Lindy voitti ennen Suomeen tuloaan muun muassa The Meadowlandsissa. Suomessakin se voitti monia lähtöjä.
”Vaikka monilla radoilla on Ranskaa myöten voitettu, Vincennes on vielä valloittamatta. Siellä ei tavallinen hevonen voita edes neljännestä parista sisältä”, Petriläinen tietää.
Rahoiksi hän kiistää hevosilla lyöneensä.
”Kivasti on tullut onnistumisia ja hienoja kokemuksia, mutta aika taikuri pitää olla, että tästä elantonsa ottaa. Harrastuksena tämä on siitä kiva, että on tutustunut suureen määrään ihmisiä eri puolilta maailmaa ja saanut paljon hyviä ystäviä ja tuttuja.”
”Joku pelaa golfia, toinen tykkää käydä pubissa kaljalla. Tämä on mun juttu”, Ari paaluttaa.
Ari Petriläinen täyttää 26.10. 60 vuotta. Suurempia juhlia hän ei järjestä.
”Työpaikalla pidän pienimuotoiset kestit. Virallisena merkkipäivänä ollaan matkoilla perheen kanssa ja juhlitaan Tarja-vaimon kanssa samalla 20-vuotishääpäivää.”