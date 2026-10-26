Ari Petriläinen 60 vuotta – "Ari from Finlandin" tuntevat kaikki

”Kivasti on tullut onnistumisia ja hienoja kokemuksia, mutta aika taikuri pitää olla, että tästä elantonsa ottaa. Harrastuksena tämä on siitä kiva, että on tutustunut suureen määrään ihmisiä eri puolilta maailmaa ja saanut paljon hyviä ystäviä ja tuttuja.”