Ari Vimpari 60 vuotta – mielenkiintoinen matka jatkuu
Ari Vimpari on ohjastanut kilpaa 1980-luvun puolivälistä lähtien. Sen lisäksi Muhoksella on pyöritetty Vimparin oriasemaa, kasvatettu ja opetettu varsoja sekä valmennettu hevosia.
”Onhan tämä ollut mielenkiintoinen matka”, Ari Vimpari aloittaa. ”Mitään muuta kuin hevoshommaa en ole oikeastaan elämäni aikana tehnyt. Minun ja pikkuveljeni Harrin (Vimpari) setä Tuomo Vimpari innosti meidät molemmat hevosten pariin. Viime vuosina toiminta on rauhoittunut paljon, kun siittolahomma loppui ainakin puolenkymmentä vuotta sitten.”
Matka kuitenkin jatkuu, sillä ensi talvea vasten Vimpari epäilee tallissa majailevan omat suomenhevoset mukaan laskettuna lähemmäs 10 ravuria.
”Muutaman vieraan valmennettavan lisäksi loppuvuodesta mukaan tulee varmasti joku opetettava varsa. Kesällä ja kunnon talven aikaan hevoshomma on edelleen mielekästä, mutta syksy on hankalampi. Omilla nuorilla suomenhevosilla on suku kunnossa, mutta pientä hämminkiä niillä on ollut.”
Vimparin kahdesta pojasta kumpikaan ei innostunut hevoshommasta.
”Näkivät varmasti, miten tiukkaa hommaa tämä on, kun isä oli paljon poissa kotoa. Muhoksella vanhemmat ovat lopetelleet, ja nuoria ei ole tullut lisää. On täällä Tatu Ek, joka vaikuttaa innokkaalta kaverilta.”
Syntymäpäivää Vimpari viettää todennäköisesti heinätöissä.