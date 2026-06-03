Arto Rahkonen 50 vuotta – artistin ympyrä sulkeutui

Arto Rahkonen sanoo, että aika on kulunut kuin siivillä.

”Kun olin nuori, niin viisikymppisiä äijiä pidettiin aivan ikäloppuina. Aika on mennyt tosi nopeasti”, Rahkonen hymähtää.

Pikkupojasta lähtien nelijalkaisten parissa viihtynyt Rahkonen on ehtinyt tekemään raviurheilun saralla monenlaista. Hän on muun muassa pitänyt omaa valmennustallia, työskennellyt Blue White Trottersilla sekä toiminut äänityöläisenä erityisesti Lapin raveissa. Ajettuja startteja löytyy Heppa-järjestelmä tilastoista lähes 400.

”Suurin osa tuttavapiiristäni koostuu ravi-ihmisistä. Jos oppi-isistä puhutaan, niin Iivarin Markku on opettanut minulle kaiken oleellisen hevosiin liittyvän tietotaidon. Sikäli ympyrä on kietoutunut yhteen, että viimeisin biisini Salaperäinen on meidän yhteinen kappaleemme.”

Kyseinen teos on nostanut Rahkosen nimen vahvasti pinnalle, ja keikkakalenterissa riittää merkintöjä pitkälle syksyyn ja talveen.

”Salaperäinen poiki paljon yhteydenottoja ja monenlaisia kontakteja. Juhannusaattona 19.6. ilmestyy uusi kappale, jonka tekijäporukka on Suomen huipulta. Uuden bändin kanssa on tarkoitus kiertää maata ainakin säädyllisten välimatkojen päähän.”

Tasavuosia on tarkoitus juhlia pienellä porukalla mökkeilyn merkeissä.

”Pidin kolmekymppiset Laivakankaalla, ja paikalla oli 350 ihmistä. Varmaan jäi traumat siitä, niin nyt mennään matalammalla profiililla”, Rahkonen naurahtaa.