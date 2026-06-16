Asko Lappi 60 vuotta – St Michel ei unohdu

Puolisonsa Sarin kanssa lähes kaksi vuosikymmentä Mountain-oriasemaa pitänyt Lappi on siitä toimesta jo luopunut.

”Holiday Credit on vielä meidän, mutta sekin on astumassa Haapavedellä”, hän kertoo. ”Miksei joku luonnollisella tavalla astuva ori tuossa voisi vielä joskus olla, mutta sitä isoa ruljanssia ei ole ikävä”

Karjatalouskin loppui talosta kymmenen vuotta sitten ja nyt Lappi työskentelee palkattuna navettatöissä lähiseudun isolla tilalla.

Aivan hevosetonta elämää hän ei toki vietä, kaksi hevosta on treenilistoilla ja yhteensä hevosia pihasta löytyy kahdeksan.

”On niitä siinä. Voisi vähentääkin, mutta ei näistä kokonaankaan luopumaan pysty.”

Tilalle on syntynyt joko hänen nimiinsä, puolison nimiin tai heidän yhdessä kasvattaminaan hevosia, jotka yleensä tunnetaan Mountain- tai Pihlajan-etuliitteestään. Kärkenä tammojen EM-kolmonen Mountain Cleaver 11,6ake ja Derbyn ja Suur-Hollolan sankari Pihlajan Aaroni 20,3a.

”Viime vuonna vähän lannisti, kun kasvatitkaan eivät menneet oikein mihinkään, mutta nyt kun ne rupesi taas pärjäämään, se taas innostaa.”

Iloa on tuonut esimerkiksi juuri tällä hetkellä voittoputkessa kilpaileva Mountain Kaeya 12,8a. Muistettavimpia ilon hetkiä Asko Lapin uralle toi Amour Ami.

Se oli Lapeilla ennen kaikkea siitoskäytössä, mutta kilpaili sen ohessa. Asko Lappi vastasi valmennuksesta, vaikka nimellisenä valmentajana pysyi Robert Bergh. Huippuhetki oli St Michelin vuoden 2010 voitto.

”Eihän sitä saa ikään pois mielestä.”