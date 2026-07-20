Asko Vertanen 80 vuotta – kuninkuusajoissa jo pikkupoikana
Elimäkeläisen Asko Vertasen nimi kuninkuuskisan kunniataulukossa vuonna 1962 on siksi merkityksellinen, että hän ajoi isänsä Reinon Ihme-Totilla ravikuninkuuden ollessaan 16-vuotias nuorimies.
Ensi kerran kuninkuuskisaan kuskina osallistuessaan Vertanen oli vasta 11-vuotias poika. Siihen nähden hän oli kuninkuuden Jyväskylässä voittaessaan jo konkari.
20. heinäkuuta Vertanen täyttää 80 vuotta. Vuosien jälkeen hän sanoo, että nuorena ravikuninkuus ei tuntunut sen kummallisemmalta kuin ravireissut muutenkaan.
”Jälkeenpäin sitä on arvostanut eri tavalla”, Vertanen naurahtaa. ”Olisihan se ollut melkoista historiaa, jos olisi jo 11-vuotiaana kuninkuuden Kokkolassa voittanut. Lähellä olisi oltu, ellei maililla olisi tullut laukkaa, mutta eihän sen ikäinen lapsi mitään voi, kun hevonen tempaisee laukan. Se meni hylkäykseen.”
Vertasella on itsellään kolme lasta; Jyrki, Antti ja Anne, joista vanhin poika Jyrki on jatkanut isän uraa kuorma-autoilijana.
”Meillä on ollut talossa kuorma-auto jo 80 vuotta.”
Perinteisemmistä hevosvoimista Vertasen viime aikojen mainittavin oli ruuna A.T. Vekkuli, joka juoksi urallaan 21 ykkössijaa. Tällä hetkellä Vertasella ei ole hevosia, mutta raveja hän seuraa päivittäin.
”Kaiket illat tulee istuttua ja katsottua, enempi suomenhevosia. Kuninkuusraveihin on meininki mennä paikan päälle. Meiltä päin Oon Leidin suorituksia olen seurannut erityisellä mielenkiinnolla”, Vertanen mainitsee.