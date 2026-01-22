Eero Flankkila 80 vuotta – huipulta suoraan metsähommiin

Eero Flankkila pääsi ennen Mokomania nauttimaan menestyksestä jo Kensun kanssa, joka nappasi urallaan peräti 54 totosijaa.

Flankkila on edelleen tarmoa täynnä, vaikka hevosia ei tallista enää löydy.

"Metsähommat ovat eläkeukolle hyvää hyötyliikuntaa, ja merkkipäivänä tehdään polttopuita", Flankkila aloittaa.

Vielä 10 vuotta sitten Mokomani kilpaili aktiivisesti, ja päivät oli sidottu kellontarkasti tamman aikataulujen mukaan.

"Pääsee leuhkasti sanomaan, että lopetin huipulla", Flankkila heittää pilke silmäkulmassa. "Ravihommaa tuli harrastettua vuodesta 1969 alkaen, ja oli hienoa päättää ura Mokomanin kaltaisen hevosen kanssa. Viisivuotiaana sen ostin, ja olihan se kaikkiaan ihmeellinen sattuma. Tamma avasi heti alkujaan vauhdilla, mutta tuntui, ettei kestävyyttä ole toiseen spurttiin. Sitten se alkoi yllättäen puristamaan myös lopussa."

Flankkila on vaihtanut ravihevoset hiihto- ja metsähommiin, mutta tänä talvena on pystynyt harrastamaan vain jälkimmäistä. Lunta ei ole siinä määrin, että urheiluseura olisi päässyt tekemään Haapajärvelle latuja. Raviurheilua hän ei ole kokonaan jättänyt.

"Seuraan edelleen raveja ja erityisesti määrättyjä ohjastajia, kuten Santtu Raitalaa. Hänen ratkaisujaan on kiva seurata televisiosta. Tyttärentyttären apuna olen muutaman kerran ollut raveissa touhuamassa, ja tuttavien kanssa tulee käytyä pari kertaa vuodessa raveissa. Hevosihmisten kanssa puhutaan hevosista, ja tulee sitä silloin tällöin käytyä Kempeleessä katsomassa Mokomania", Flankkila päättää.