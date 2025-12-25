Eero Hakkarainen 70 vuotta: Tekijämies eläkepäivillä

Nilsiästä kotoisin oleva Eero Hakkarainen päätyi raviurheilijan alalle lievän sattuman kautta. Hänen ystävänsä oli luvannut mennä 1970-luvun yksityistallien kermaan kuuluneelle Talli Kallelle töihin, mutta alkoi sitten perheellisenä katumaan, kun työsuhdeasunnossa oli tarjolla ulkohuussi ja kantovesi.

”Lupasin hänelle puoliksi leikillään, että no, minä menen sitten”, Hakkarainen muistelee. ”Parin päivän päästä tallin omistaja Veli Viro soitti, että olit luvannut tulla töihin. En kehdannut pakittaakaan.”

Nopeasti ravi-Suomi tuli tuntemaan Eero Hakkaraisen nimen muun muassa voitokkaiden Rita Guvijon ja Isa Nibsin ansiosta.

Jatkossa hän työskenteli Einari Vidgrenin yksityisvalmentajana, piti omaa valmennustallia ja lopulta toimi myös puhtaana lainaohjastajana, jolloin parhaana vuonna tuli 183 voittoa.

”A.T. Ekon ravikuninkuus on saavutuksista mielessä ykkösenä, mutta hevosista Etain Royal. Oli tosi hienoa saada ajaa sillä.”

A.T. Ekoa hän myös valmensi, lainaohjastajana Expressionistin Kriterium-voitto kuuluu samoin uran tähtihetkiin.

Viimeisen starttinsa Hakkarainen ajoi vuonna 2019 ja sanoo uran olevan nyt lopullisesti ohi. Vakavat sairaudet ovat matkan varrella haastaneet miestä, eikä hän voi tälläkään hetkellä kiitellä terveyttään.

”Viimeisimpänä leikkasivat keuhkosta palan pois, siellä oli kasvain.”

Raviurheilua hän ei ole kuitenkaan jättänyt.

”Päivittäin katson televisiosta ja kavereiden kanssa tulee soiteltua. Sellaista eläkemiehen touhua.”