Vilho Harju 80 vuotta: Ei vielä Toto-Kiistan voittanutta
Nuoruudessaan Ahti Ojanperän tallilla Teuvalla usein käynyt ja sieltä kipinän raviurheiluun saanut Vilho Harju täyttää 24.4. 80 vuotta. Nykyään Kurikassa asuva Harju oli juniorivuosinaan etevä yleisurheilija. Hevoset astuivat hänen elämäänsä suuremmin miehen hankittua vaimonsa kanssa vuonna 1980 maatilan Kurikasta.
”Poikavuosina minulla oli 100 metrin ja moukarinheiton piiriennätykset nimissä alle 17-vuotiaiden sarjassa. Sieltä lähti myöhemmin hevosurheiluun suuntautunut kilpailuvietti liikkeelle”, Vilho Harju sanoo.
Raviurheilu on hänelle nykyään mukava harrastus. Tallissa on kauraa porskuttamassa eläkepäiviään viettävän Vikkeerin (60: 11-7-8) ohella jatkuvasti kilpaileva Isosalon Ihaa.
”Isosalon Ihaa on minulla enemmänkin harrastehevonen. Vaikuttaa siltä, ettei ruuna yllä samalle tasolle kuin muutama vuosi sitten kilpailu-uransa lopettanut Vikkeer tai ensimmäinen hevoseni Toto-Kiista (68: 21-5-11)”, Harju tuumii.
”Etelä-Pohjanmaan Kasvattaja-ajon 1986 voittanut Toto-Kiista (26,3a) on paras hevonen, joka minulla on ollut, vaikka valiojuoksijaksi yltäneellä Vikkeerillä on parempi ennätys (24,8a). Molemmat hevoset olivat hyviä, mutta kyllä Toto-Kiista oli astetta parempi ja sen voittosumma (26 170 e) olisi voinut olla huomattavasti suurempi, sillä hevosella kilpailtiin harvakseen.”
Harju viettää syntymäpäivää perhepiirissä, kun paikalle Kurikkaan tulevat lapset ja lastenlapset.
”Mutta ei täältä ketään pois ajeta”, Harju naurahtaa.