Eija-Sisko Eklund-Miettinen 60 vuotta: Suomen mestariksi omakasvatilla

Lappeenrantalainen Eija-Sisko Eklund-Miettinen täyttää lauantaina 23. elokuuta 60 vuotta. Heppajärjestelmän tilastot näyttävät hänen ajaneen urallaan 386 starttia totosijoin 24–33–38. Näistä valtaosa on monté-startteja, mutta kaikista ensimmäinen ajettu monté-lähtö puuttuu silti tilastoista.

”Se oli vuonna -85. Hevonen laukkasi ja toinen jalustin hävisi jalastani. Sitten takaa tullut hevonen ajoi niin läheltä, että toinenkin jalustin hävisi. Liun hevosen selästä alas porukan keskelle ja kypäräkin lähti päästä. Ilmeisesti lähtö keskeytettiin ja minä lähdin ambulanssilla sairaalaan”, Eklund-Miettinen muistelee.

Tapahtumista kului pari vuotta, kunnes hän seuraavan kerran ajoi taas kilpaa. Sittemmin Eklund-Miettinen on menestynyt monté-ohjastajana kärkitasolla voittaen mm. Suomen mestaruuden 1991 Lappeessa omakasvatti Falcon Jetillä.

”Se on paras hevosmuistoni”, Eklund-Miettinen toteaa.

Hevosista Eklund-Miettinen innostui jo lapsena. Sedällä oli hevonen ja ratsastamaan Eklund-Miettinen päätyi ensimmäistä kertaa 3-vuotiaana. Hän on tehnyt arvokasta työtä montén eteen perustaen vuonna 1990 Suomen Monté-ohjastajat ry:n.

”Olin silloin Lappeen raviradalla töissä. Villinmiehen Tammakilvan sääntöjä pohjana käyttäen kehittelin lämminveristen montén SM-kisan”, hän kertoo.

Viimeiset 15 vuotta Eklund-Miettinen on toiminut Criollo-hevosrehujen valmistajana. Merkkipäivää yrittäjä juhlii työnmerkeissä myyntireissulla tyttärensä Miran (Miettinen) kanssa.

”Ehkä illalla käymme syömässä”, Eklund-Miettinen naurahtaa.