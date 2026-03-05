Hannu Nyman sai merkkipäivänsä kunniaksi elämyksellisen lahjan

Metsämäen valmentajaikoni Hannu Nyman täytti 2. helmikuuta 70 vuotta. Juhlan kunniaksi hänen entiset työkaverinsa ja nykyiset hyvät ystävänsä Harri Koivunen ja Veli-Matti Allen järjestivät yhteisen matkan Ruotsiin tapaamaan Hannun Joakim Lövgrenin tallilla työskentelevää velipoikaa Timoa.”Käytiin Lövgrenin tallin lisäksi läheisessä Broddan siittolassa ja vietettiin ilta Jägersron raveissa. Timo ei ollut käynyt Suomessa vuosiin enkä minä Lövgrenin tallilla koskaan, vaikka Timo on työskennellyt siellä jo vaikka kuinka kauan”, Hannu kertoo.”Hieno lahja. Kun ikää on kertynyt, on kertynyt myös tavaraa, mutta hyviä muistoja ei ole koskaan liikaa”, hän kiittää.Veli-Mattti Allenin Hannu laskee tunteneensa kuutisenkymmentä vuotta.”Kun isä (Aarne Nyman) oli Kaarilan ravitallilla töissä, Vellukin alkoi käymään siellä. Käytiin koulun urheilukilpailut ja armeija yhtä aikaa, ja kun muutettiin Porista Turkuun, Vellu tuli meille töihin”, Hannu Nyman muistelee miesten yhteistä historiaa.”Harrinkin olen tuntenut teini-iästä lähtien. Hän tuli myös Porista meille töihin ja pisti sitten oman tallin pystyyn.”.Harva hevosmies malttaa lopettaa valmentamista, vaikka tulee eläkeikään. Hannu Nyman löi kuitenkin tallinsa ovet säppiin jo 57-vuotiaana vuonna 2013.”Siihen oli terveydellisiäkin syitä. Niska oli huonossa kunnossa, hevosella ajaminen teki kipeää eikä ollut enää kivaa. Niistä vaivoista pääsin eroon, kun lopetin, ja muuten olen saanut olla suhteellisen terve”, Nyman iloitsee.Hevosilla hän on ajanut sen jälkeen enää ihan satunnaisia kertoja.”Kuninkuusravien Legendojen lähdöissä ja kerran näytöshiittilähdöissä, jotka Harri järjesti 2-vuotiaillaan. Niissä juoksi yhteensä kymmenkunta hevosta, oli varmaan kiva juttu omistajille päästä näkemään niitä”, Hannu olettaa.Aika ei ole tullut eläkkeelläkään pitkäksi.”Minulla on mökki vuokrattuna Sauvosta. Kesät menee siellä, ja talvisin tehdään Soljaman Markun kanssa kesäksi puut. Talviaikaan ehtii harrastaa myös numismatiikkaa.”Koivusen tallilla Hannu vierailee lähes viikottain.”Raveja tulee katsottua muutaman kerran viikossa, lauantaisin tietysti aina.”Ruotsin-reissulla Hannua ihmetytti, miten hiljaista keskiviikkoiltana Jägersossa oli.”Kuin Suomen iltaraveissa. Ravintolassa muutama kymmenen henkeä, ulkona ei ketään. Pelimyyntiäkään ei lainkaan, omilla puhelimilla ihmiset nykyään pelaa”, hän pahoittelee..Raviurheilu valikoitui ravilegendan pojan elämänuraksi automaattisesti.”Ammattikoulussa olin vissiin puoli vuotta, sitten se jäi kesken”, Hannu kuittaa.Uraa muistellessa ensimmäisenä hän mainitsee Fetardin.”Se oli alku-uran tärkeimpiä hevosia, voitti Seppele-ajon ja jonkun muunkin 3-vuotislähdön sekä Momarken Grand Prix’n.””Sitten oli tietysti My Savannah, joka juoksi muutamia Suomen ennätyksiäkin. Kiva hevonen ja kivat omistajat, terveisiä vaan Mikko ja Kerttu Paanaselle”, Nyman lähettää ja mainitsee menestyshevosista vielä Derby-voittaja My Mintin ja ravikuningatar Lenitan.Turun vuoden 2016 Kuninkuusraveissa Hannu Nyman sai Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kunniapalkinnon. Se lämmittää miehen mieltä vieläkin.”Liekö siihen ollut syy, että sain koko urani aikana vain yhden ajotaparangaistuksen”, hän pohtii.Uran varrelta Hannu poimii mielenkiintoisen knopin, joka kävisi vaikka raviaiheisen tietokilpailun kysymykseksi.”Olen kilpaillut eri valmennettavillani kuudessa eri maassa. Mitkä ne Suomen ja edellä mainitun Norjan lisäksi ovat?” hän kysyy.Vastausta ei toimittajan lähihistorian tuntemuksella irtoa.”Pan Bakkely juoksi Neuvostoliitossa, kun oli juossut valtakunnan nopeimman volttiajan, 16 jotain. Mukana reissussa olivat myös Pekka Yli-Houhala ja Veijo Heiskanen. Se oli nuorille miehille unohtumaton kokemus”, Hannu Nyman aloittaa. ”Makee edusti Suomea 5-vuotiaiden EM-kisassa Roomassa ja Hekka Kööpenhaminassa. Ja Birk Pad pääsi Solvallan alkukarsinnoista Ruotsin varsinaisiin Derby-karsintoihin Jägersrohon, muttei niistä enää finaaliin.”