Erja Mattila 60 vuotta – Raviliiga toimisi edelleen

Jo nuorena ratsastusharrastuksen kautta hevosista kiinnostunut ja pian raviurheilusta innostunut Erja Mattila on palkittu ponikasvattaja, joka työskenteli hevosalan osaamiskeskus Hippoliksessa 15 vuotta.

”Ponitoiminta on koko ajan pienenemässä, mutta meillä on nyt kaksi tammaa tiineenä. Kasvatustoiminta siis jatkuu ainakin toistaiseksi. Kaikkiaan minulla on omistuksessa 15 ponia. Suurin osa on muualla kilpailutettavana”, Mattila kertoo.

Yksi projekti, josta moni ravi-ihminen muistaa Mattilan on Raviliiga. Hän oli mukana kaikissa kolmessa Raviliigassa.

”Raviliiga oli tosi mahtava projekti, kun ihan alusta asti aloimme miettimään sääntöjä, perustamaan verkkokauppaa ja suunnittelemaan koko konseptia.”

Viimeisin Raviliiga oli Hippoksen järjestämä, mutta Mattila toimi silloinkin koordinaattorina. Hän on edelleen osaomistajana Raviliiga-varsan ja aikansa huipputamman Mascate Matchin omistajakimpassa. Lisäksi hän omistaa osuudet ”Massin” jälkeläisistä, joista Magnitude juoksi juuri Derby-kakkoseksi, ja Mascate Matchin siskosta Mint Matchista.

Mattila näkee, että Raviliiga olisi tänä päivänäkin tervetullut keino uusien ihmisten houkuttelemiseksi lajin pariin.

”Siihen tietysti tarvittaisiin rahoitusta – eihän se ilmaiseksi pyöri. Silloinkaan ei ollut kauhean helppoa saada ratoja mukaan, ja tänä päivänä se olisi varmaankin vielä vaikeampaa, kun tiedetään ratojen taloustilanne. Massinkin kimpoissa näkee, että sitä kautta on tullut paljon uusia hevosenomistajia, joista osa on innostunut ravihevosista vähän isomminkin.”