Erkki Laihoaho 80 vuotta – suomenhevosia seuratessa syttyy

Kovimpaa Laihoahon valmentamista hevosista pääsi Voken Poika, 23,8a ja esimerkiksi Tinurin Tähdestä tuli isänsä Tinurin nopein jälkeläinen ajalla 28,0a.

Tamma J.P. Sirotar muodostui Laihoaholle erityisen rakkaaksi.

”Se oli kaikkein parhaita, syntynyt tässä kotona ja meni 26:n vauhteja, teki muutaman varsankin. Se oli kilpahevosena suhteellisen hyvä, meni ravia ja jaksoi mennä. Siinä oli kaikki ravurin meiningit.”

Sittemmin kotitila on myyty, ja Erkki ja puoliso Arja asuvat Vihdin kirkonkylällä. Erkki liikkuu paljon, ja Parkinsonin tauti on pysynyt ojennuksessa lääkityksellä.

Uudenmaan hevosenomistajien yhdistyksen Ulhon hallituksessa Laihoaho vaikutti 18 vuotta. Raveja hän seuraa yhä tiiviisti päivittäin.

”Erityisesti kiinnostun, jos tulee suomenhevoslähtöjä.”