Esa-Pekka Kuivinen 80 vuotta – painia, golfia ja raviurheilua

Ylistarosta lähtöisin oleva Esa-Pekka Kuivinen syntyi ravihenkiseen maanviljelijäperheeseen. Hänen isällään Oivalla oli muun muassa kantakirjaori Teemu, jonka suurin maineteko oli ravikuningas Amorin voittaminen Kauhavan juhannusraveissa.

Vahvasti urheiluhenkisen Esa-Pekka Kuivisen päälajiksi muodostui nuorena paini, jossa hän voitti muun muassa viisi koululaisten Suomen mestaruutta.

Raviurheilussa hänelle tärkeä käänne tapahtui, kun Oiva Kuivinen osti Vilperistä kantavan tamman.

Oiva Kuivinen myi syntyneestä varsasta puolikkaan Helsingissä liikunnanopettajana toimineelle pojalleen Esa-Pekalle. Se sai nimen Vipaus ja isälle ja pojalle muodostui selkeä työnjako. Talvisin isä treenasi Vipausta, lomillaan – etenkin kesälomalla – valmennuksesta vastasi poika.

Vuonna 1978 Vipaus ja Esa-Pekka Kuivinen piirsivät nimensä raviurheilun historiaan voittamalla Derbyn. Samana vuonna valjakko voitti vielä Huippujuoksijoiden stayerajon ikäluokan SE-ajalla. Vanhempana Vipaus otti suurkilpailuvoittonsa Pilvenmäen Hakkapeliitta-ajosta.

Golfista tuli hänelle kolmas merkittävä urheilulaji, hän muun muassa voitti kolme opettajien Suomen mestaruutta. Hänen tasoituksensa oli parhaimmillaan kolme.

Viimeisen voittonsa Kuivinen ajoi vuonna 2007 Sikurin-Severillä. Tänä päivänä hän seuraa raviurheilua ennen kaikkea television ja ystävien kautta.

”Korven Pekan kanssa soitellaan viikoittain. Kasvattajakruunuraveihin Pekka tuli tänne junalla, oli meillä yötä ja lauantaiaamuna ennen raveja käytiin vielä kahdella tallilla katsomassa varsoja.”