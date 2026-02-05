Esko Falin 70 vuotta – tyttäret sankarin jalanjäljillä

Tyttäret Katri ja Hanna Falin ovat nuoresta pitäen seuranneet isän touhuja hevosten kanssa.

”Isä osaa lukea hevosia, ja on taitava toimimaan niiden kanssa”, Hanna Falin aloittaa. ”Hän kävi aikoinaan Ruotsissa jonkun aikaa töissä samaan aikaan, kun Risto Airaksinen oli siellä valmentamassa. Ristola tuli hyvää oppia. Vuodesta 1981 isällä on ollut omia hevosia. En tosin ollut silloin vielä syntynytkään”, Hanna Falin nauraa.

Yesteryear oli ensimmäisiä hevosia, jotka lapsetkin muistavat. Tällä hetkellä tallissa on Toto75-sankarin lisäksi Derby-finalisti Callela Vipline, voitokas Roy Orden ja pienikokoinen, mutta lahjakas kolmevuotias Stonecapes Zack.

”Varsa on hirveän mukava, mutta isä taitaa olla siitä vielä enemmän innoissaan kuin me. Se saattaa tulla maaliskuussa radoille. Valmennuspuolella hän tuntee, mikä millekin hevoselle sopii. Yhtäkään hevosta ei treenata samalla muotilla. Ja hän tietää, milloin joku hevosista tarvitsee helpomman jakson tai taukoa.”

Tyttäret ovat kumpikin päivittäin hevosharrastuksessa mukana, ja he ottavat tarvittaessa vastuuta tallilla. Isälle tulee syntymäpäivän aikaan harrastukseen lyhyt tauko.

”He lähtevät äidin kanssa pienelle hotellireissulle, mutta siinä on Kuopion ravit perjantaina, mikä pitänyt ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa”, Hanna Falin nauraa.