Gisela Koivu 50 vuotta – Hevosenhoitajan juhlapäivä

”Kun Jaska muutti Turusta pois, niin aloin käydä vähän matkan päässä Sankarin Ninan luona. Siellä olin hommissa yli kymmenen vuotta, ja siihen aikaan tallin nimihevonen oli Ducata. Tuon ajanjakson jälkeen pidimme silloisen miesystäväni Janne Ulmaksen kanssa omaa ammattitallia, ja hevosia oli parhaimmillaan noin parikymmentä.”