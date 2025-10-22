Gisela Koivu 50 vuotta – Hevosenhoitajan juhlapäivä
Viimeisimmät neljä vuotta uuttera hevosnainen Gisela Koivu on työskennellyt täyspäiväisesti Harri Koivusen tallilla, mutta urapolku nelijalkaisten pariin alkoi rakentua jo alakouluikäisenä.
”Jylhän Jaakolla oli naapurissa hevosia, ja sinne menin joskus 8–9-vuotiaana”, Koivu muistelee.
”Kun Jaska muutti Turusta pois, niin aloin käydä vähän matkan päässä Sankarin Ninan luona. Siellä olin hommissa yli kymmenen vuotta, ja siihen aikaan tallin nimihevonen oli Ducata. Tuon ajanjakson jälkeen pidimme silloisen miesystäväni Janne Ulmaksen kanssa omaa ammattitallia, ja hevosia oli parhaimmillaan noin parikymmentä.”
Perheenlisäyksen myötä Koivu jätti ammattimaisen hevostoiminnan hetkeksi taakseen, kunnes kipinä syttyi uudelleen 2020-luvun alkupuolella.
”Harrastelin toki hevosten kanssa sivutoimisesti koko ajan. Neljä vuotta sitten Taipaleen Heidi lopetti työt Koivusen tallilla, ja kysyivät sitten minua remmiin mukaan. Mietin hetken, jaksaisinko vielä sitä hommaa, ja lupasin olla ainakin yhden vuoden. Nyt niitä onkin sitten kertynyt neljä, eikä aamuisin ole tullut sellaista tunnetta, ettei huvittaisi lähteä töihin. Meillä on niin mahtava yhteisö, ja loistava työnantaja.”
Elämän hevosesta kysyttäessä yksi nimi nousee ylitse muiden.
”Ilman muuta se on Crepe Match. Tuntuu uskomattomalta, että pienen tytön haaveet ovat käyneet sen hevosen myötä toteen. Tuskin tulee enää toista samanlaista hoidokkia”, Koivu ihastelee.