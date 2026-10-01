Hanna Pasanen muistetaan Rowhill’s-kasvateista.
Hanna Pasanen muistetaan Rowhill’s-kasvateista.Kuva: Hanna Pasasen koti-albumi
Merkkipäivä

Hanna Pasanen 50 vuotta – sankari suuntaa Karibialle

Äänekoskelainen raviharrastaja Hanna Pasanen täyttää 1. lokakuuta 50 vuotta.
Julkaistu
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Hanna Pasanen
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