Hanna Pasanen 50 vuotta – sankari suuntaa Karibialle

Merkkipäiväänsä Hanna Pasanen pääsee viettämään pitkään haaveilemallaan Karibian-risteilyllä..”Lähdetään ihan muihin maisemiin. Loma tekee terää”, Pasanen toteaa..Tänä päivänä Pasasella on puolisonsa Tommi Sirkan kanssa tallissa kaksi Rowhill’s-kasvattia. Hevoset kuuluvat siis edelleen Pasasen elämään vahvasti, vaikka valmentajana hänellä on kuluvalta vuodelta tilastoissa vain yksi paikallisravistartti..”Kasvatustoiminnan jatkaminen on harkinnan alla. Rowhill’s Queenin viimeisin varsa on nyt viisivuotias ja sen raviuran jatko on vähän kysymysmerkki. Pohditaan, astutammeko sen ensi keväänä vai hommaisimmeko kilpahevosen sitten jostain muualta.”.Hevoskipinä Pasasessa syttyi jo lapsena hänen käytyään ratsutallilla. Sittemmin Pasanen ajautui ravihevosten pariin..”Miehen perheellä on aina ollut ravureita, joten niistä muodostui meillekin yhteinen juttu. Parhaimmillaan tallissa oli seitsemän hevosta”, Pasanen kertoo..Leipätöikseen Pasanen on toiminut jo lähes 30 vuotta farmaseuttina, mutta ei hevosillakaan työllistyminen kaukana ollut..”Alun perin suunnittelin pyrkiväni eläinlääkikseen. Hakuaikaan minulle iski rimakauhu, että on pakko saada jokin opiskelupaikka. Eläinlääkikseen ja farmasiaan oli samat pääsykokeet. Päädyin hakemaan farmasiaan, koska sinne oli helpompi päästä ja lopulta jäin sinne. En sitten koskaan hakenut eläinlääkikseen.”