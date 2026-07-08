Hannu Heikkilä 80 vuotta – lappilainen lämminveriosaaja

Heppa-järjestelmän mukaan ohjastettuja startteja Hannu Heikkilällä on uralla yli 500, mutta viimeisin ajettu lähtö on peräisin yli 35 vuoden takaa. Suurimmat meriitit hän onkin saavuttanut valmentajan roolissa.

Laji-innostus syttyi liekkeihin naapuritallin puhdetöiden kautta.

”Innostus lähti aikanaan Savalojan Sepon tallilta. Se sijaitsi parin kilometrin päässä meiltä kotoa. Kävin puhdistamassa karsinoita, ja siitä kipinä syttyi. Kotona ei ollut siihen aikaan hevosia”, Heikkilä muistelee.

”Metsätöillä olen itseni elättänyt, ja myöhemmin tielaitoksen hommissa. Suurimmaksi osaksi työskentelin tiehöylänkuljettajana, ja hevosia oli siinä sivussa ihan harrastusmielessä. Eläkkeelle kun pääsin, niin hevosten kanssa ehti touhuamaan enemmän. Uuden elämänkumppanin innostus lisäsi omaakin mielenkiintoa.”

Heikkilän valmennusuran merkittävimmät hevoset ovat olleet lämminverisiä.

”Farmer Boy oli kyllä elämäni hevonen. Sen kanssa pärjättiin etelämmässäkin. Myös Guilty Pleasure ja Remote Control olivat oikein hyviä hevosia. Ne menestyivät myös montéssa, ja Remotellahan on edelleen Kurtakon rataennätyskin”, Heikkilä luettelee.

Parhaimmillaan pihapiirissä käyskenteli neljä nelijalkaista, mutta tallin ovet on nyt laitettu kiinni. Viimeisimmät tilastomerkinnät ovat vuodelta 2024.

”Talli on nyt tyhjillään, mutta kyllä minä edelleen seuraan varsinkin tuttujen hevosten juoksuja. Lajin parissa vietetyistä vuosista jäi paljon hyviä muistoja.”