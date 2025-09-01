Harri Tuominen 60 vuotta: Vieroitusoireet raviurheilusta jo takana

Harri Tuominen täyttää 60 vuotta Lahdessa maanantaina 1.9. Tuominen menestyi viime vuosituhannen lopulla mainiosti niin valmentajana kuin ohjastajanakin.

Verniikan Villinmiehen Tammakilpailun voitto ja Jepulin Pikkupelimanni olivat suurkilpailujen ykkösiä, mutta niitäkin juhlavampana on jäänyt mieleen Kouvolan vuoden 1990 kuningatarkilpailun mailin voitto Vilma-Neidillä – kokonaiskilpailussa tamma oli kolmas.

A.C. Pron ja Questionmarkin hän valmensi derbyfinalisteiksi ja Captain Morgan löi itsensä Isla J Braven Tammer-ajossa.

Risto Langilta oppinsa saanut Tuominen myi Jokimaan tallinsa Kemppitallille vuonna 1999 ja lähti Eskilstunaan ratatreenariksi. Sielläkin menestys oli hyvää, vuonna 2002 hänet palkittiin radan Vuoden valmentajana.