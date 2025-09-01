Harri Tuominen 60 vuotta: Vieroitusoireet raviurheilusta jo takana
Harri Tuominen täyttää 60 vuotta Lahdessa maanantaina 1.9. Tuominen menestyi viime vuosituhannen lopulla mainiosti niin valmentajana kuin ohjastajanakin.
Verniikan Villinmiehen Tammakilpailun voitto ja Jepulin Pikkupelimanni olivat suurkilpailujen ykkösiä, mutta niitäkin juhlavampana on jäänyt mieleen Kouvolan vuoden 1990 kuningatarkilpailun mailin voitto Vilma-Neidillä – kokonaiskilpailussa tamma oli kolmas.
A.C. Pron ja Questionmarkin hän valmensi derbyfinalisteiksi ja Captain Morgan löi itsensä Isla J Braven Tammer-ajossa.
Risto Langilta oppinsa saanut Tuominen myi Jokimaan tallinsa Kemppitallille vuonna 1999 ja lähti Eskilstunaan ratatreenariksi. Sielläkin menestys oli hyvää, vuonna 2002 hänet palkittiin radan Vuoden valmentajana.
Hän kärsi nuoresta asti niskakivuista, mutta lopulta ne äityivät sietämättömiksi. Hevosta oli mahdotonta ajaa.
”Tärinä aiheutti sellaisen kivun kuin olisi puukkoa työnnetty niskaan”, hän kuvailee.
Edessä oli sairauseläke jo ennen kuin hän täytti 50 vuotta, mutta niskakipujen syy selvisi vasta paljon myöhemmin. Hänellä todettiin äärimmäisen harvinainen hermosairaus.
”Minulle sanottiin, että olen ainoa Suomessa. Kovempi tuuli tai jopa ilmastointi voi saada aikaan kovan kipukohtauksen.”
Hän ajoi viimeisen starttinsa vuonna 2008, mutta on sen jälkeen seurannut raviurheilua vähintään toisella silmällä.
”Alkuun oli aika kovia vieroitusoireita, mutta sitten oli muutama vuosi, etten oikeastaan seurannut juuri ollenkaan. Nyt olen taas innostunut enemmän.”