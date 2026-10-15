Mika Ahlström 60 vuotta – Hauskoja hetkiä hevosten kanssa
Mika Ahlström täyttää 15. lokakuuta 60 vuotta. Hän touhuaa Oittilassa neljän hevosen kanssa, joista yksi on eläkepäiviään viettävä Sun Capitano. Ahlströmin oma kasvatti otti uransa aikana 20 hienoa voittoa.
“Hienoja hetkiä pääsin kokemaan Sun Capitanon rinnalla. Joskus oli itselläkin kyydissä kypärä niskan puolella. Hyvänä päivänään hevosella pystyi ajamaan oikeastaan ketä vastaan tahansa”, Ahlström muistelee.
Harrastajavalmentajalla on ollut hoivissaan myös Scotch Prince, jonka elämänkaari kesti uskomattomat 41 vuotta. Se menehtyi vuonna 2016 juuri Sun Capitanon kilpauran aikaan. Nyt tallilla tehdään töitä kahden varsan kanssa.
“Sun Capitano on tässä edelleen siskonsa kanssa, jolla on kaksi varsaa. Kolmevuotias Sun Aiyana vaikuttaa juoksijalta, mutta sillä on vähän samoja vinkeitä kuin Sun Capitanolla. Treeneissä se ottaa hienosti vauhtia, mutta psyykepuolta pitää vielä kehittää. Rataympäristössä tuli haasteita, kun varsa ei halunnut kääntyä oikealle. Sun Capitano on ollut varsoille vieroitusaikaan tuki ja turva. Se toimii tärkeänä enomiehenä”, Ahlström kiittelee.
Sukulaisten kesken syntymäpäiviä on jo juhlistettu. Tallikeittiössä lahjaksi saatu monitoimikeitin on kovassa käytössä.
“En ollut aikaisemmin kokannut elämässäni kuin ehkä 15 kertaa. Nyt olen siitä innostunut. Olen nauttinut hevosten kanssa touhuamisesta tosi paljon, ja saanut viettää niiden kanssa hauskoja hetkiä”, Ahlström päättää.