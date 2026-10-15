Mika Ahlström 60 vuotta – Hauskoja hetkiä hevosten kanssa

“Sun Capitano on tässä edelleen siskonsa kanssa, jolla on kaksi varsaa. Kolmevuotias Sun Aiyana vaikuttaa juoksijalta, mutta sillä on vähän samoja vinkeitä kuin Sun Capitanolla. Treeneissä se ottaa hienosti vauhtia, mutta psyykepuolta pitää vielä kehittää. Rataympäristössä tuli haasteita, kun varsa ei halunnut kääntyä oikealle. Sun Capitano on ollut varsoille vieroitusaikaan tuki ja turva. Se toimii tärkeänä enomiehenä”, Ahlström kiittelee.