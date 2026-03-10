Heidi Haataja 50 vuotta – onnistumiset auttavat jaksamaan

Lappeenrannasta kotoisin oleva Heidi Haataja on jo pitkään pyörittänyt tallia yhdessä puolisonsa Isto Kuisman kanssa Pilkanmaalla. Ratsutaustaisen Haatajan uran voi katsoa alkaneen jo yhdeksännellä luokalla, kun hän suoritti tet-jakson Olavi Nisosen tallilla. Hän viihtyikin pitkään Nisosella, ja sen jälkeen vain parin vuoden jakso eläinlääkäri Timo Kristolalla klinikka-avustajana on vienyt hänet pois tallitöistä.

90-luvun lopulla Haatajan tie vei Saksaan, missä vierähti neljä ja puoli vuotta. Siellä hän tapasi Kuisman, jonka kanssa on taittanut yhteistä matkaa 2000-luvun alkupuolelta asti.

”Itselläni ei ole ollut koskaan ikävä sinne, vaikka se oli kivaa aikaa”, Haataja muistelee. ”Mielestäni jokaisen hevosenhoitajan kannattaa käydä ulkomailla kokeilemassa. Se avartaa ja tuo paljon tuttuja.”

Työn raskaudesta huolimatta Haataja on unelma-ammatissaan.

”Kai sen on sitä oltava, kun tätä on näin kauan tehnyt. Näillä kilometreillä tämä tuntuu välillä vähän raskaalta, mutta onnistumisen hetket tuovat niin hyvän mielen, että kyllä tätä jaksaa vielä. Ei tätä hommaa tekisi, jos ei tästä tykkäisi.”

Kuisman ja Haatajan talli on aloittanut vuoden mukavasti. Tätä kirjoitettaessa 36 starttia on tuonut neljä voittoa ja 12 muuta totosijaa.

”Välillä oli vähän hiljaisempaa, mutta nyt on taas uutta buustia touhussa. Hevosemme ovat yleensäkin pärjänneet varsinkin näin alkutalvesta.”