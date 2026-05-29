Heikki Astikainen 70 vuotta – hyvät muistot Barbo Assassinista

”Periaatteessa olen käynyt Vieremän raveissa aina, vaikka nyt ei olekaan siellä hevosta”, Heikki Astikainen sanoo.

Enollaan Einari Vidgrénillä Astikainen työskenteli vuosina 1976-1982.

”Hakkaraisen Eeron kanssa siellä oltiin, kun Barbo Assassin tuli Einarille ja juoksi Euroopan ennätyksen”, Astikainen muistelee vuoden 1980 13,3-tulosta.

Vuotta myöhemmin Einari kilpaili Barbo Assassinilla Elitloppetissa.

”Se oli oikeasti hieno ori. Sen kanssa kun mentiin vaikka Halsuan raveihin ja kun ei ollut valjastuskatoksia vaan kopin kyljessä valjastettiin, sen kun otti autosta ulos, kuin taikaiskusta oli saman tien 20 ihmistä sitä ihmettelemässä.”

Astikainen muistelee, että parhaana vuonna ori astui 130 tammaa kilvanajon sivussa.

”Nykyisin kun ihmiset kehuvat kympin ajoilla, niin kerran kun Barbolla testattiin mitä se pääsee, 200 metriä ajettiin nollanollaa. Se hevonen olisi pärjännyt vielä tänäkin päivänä.”

Vidgrénin ajan jälkeen Astikainen opiskeli sähköasentajaksi japääsi töihin Sähkötoimisto Murtolalle.

”Raimo (Murtola) oli hevosihmisiä ja Soviiri hyvä hevonen. Ajoin sillä parhaimmillaan kuusi voittoa peräkkäin.”

Ystävältään Cyril Rocherilta Astikainen on sittemmin saanut vinkkejä potentiaalisista hevosista, joista ruuna Guts N’ Glory olisi nyt iskussa, mutta pisteet eivät ole riittäneet mukaanpääsyyn. Tällä vuosikymmenellä menestystä ovat niittäneet myös Moonlight Dream ja Yoyo Avenger, joiden on määrä varsoa alkukesästä.

Taito on hyppysissä myös seuraavalla sukupolvella. Tytär Maria Astikainen-Helbigilla on vuodelta 2021 reiningin Euroopan mestaruus.

”Hevoshommat ovat jatkuneet suvussa. Periaatteessa mulla on Marian 2-vuotias treenissä, tamma Lighthouse Ella. Lisäksi valmennan 3-vuotiasta Lighthouse Hopea. Niissä on askaretta.”

Heikki Astikainen jatkaa arkeaan touhukkaana eikä jaksa valittaa lajin tulevaisuuden näkymistä.

”On niitä huonoja aikoja ollut ennenkin, uskotaan parempaan.”