Heikki Salakari 80 vuotta: Oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Heikki Salakari ja vaimonsa Marja hankkivat maatilan 90-luvun alussa Paraisilta Rövarnäsin kartanon lähistöltä. Kaarina Heliander oli aktiivinen siitostallin pitäjä ja myi kohta hevosen Heikillekin.

”Ei meidän ollut tarkoitus mitään ravihevosta ostaa, mutta sellainen vaan tuli – ja vielä varsa alla”, tämä nauraa.

Hevonen oli 4-vuotias Super Hannah, joka oli loukannut kaviotaan ja siksi astutettu. Heikki alkoi ajella sitä ja sai sen vielä ravaamaan ja vähän pärjäämäänkin, mutta saavutukset jäivät sukua vaatimattomammiksi.

Kipinä oli kuitenkin syttynyt, ja parempaa oli luvassa. Heikki osti vaimolleen lahjaksi Rosella O:n, jonka tytär Rosebud Sala on jättänyt Salakareille laadukkaan varsakatraan, tähänastisena huippuna Derby-nelonen Albarino Sala. Elämän hevonen Crepe Match ei kuitenkaan ole oma kasvatti.

”Satuin Koivusen tallille juuri, kun Harri oli valkannut Crepe Matchin ja alkoi koota siihen porukkaa. Minä lupasin lähteä mukaan, mutta sanoin, että ei kai me siihen muita tarvita.”

Se koitui onneksi, kun Crepestä tuli Derby-voittaja. Tienestit ovat tähän mennessä 320 000 euroa. Sen ja Albarino Salan seuraksi radoille on keväällä tulossa kaksi 3-vuotiasta. Siitokseen siirtynyt Wildrose Sala kantaa Quite Easysta.

”Katsotaan, mitä muuta keksitään. Jotain virityksiä on tulossa.”

Talousneuvos Heikki Salakari täyttää 29. joulukuuta 80 vuotta ja viettää juhlat Turussa.

”Satakunta vierasta on juhliin tulossa, hyviä ystäviä ja muutama ravikaverikin.”