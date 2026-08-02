Helge Saarijärvi 90 vuotta – Kuninkuusravit karaoketaiturin mielessä
Virkeällä hevosmiehellä riittää edelleen tarinoita kerrottavaksi.
”Ikää on kertynyt jo sen verran, että Tampereen Yliopistokin oli asiasta kiinnostunut. Heiltä tuli kirje, jonka saatesanoina kerrottiin, että teitä vuonna 1936 syntyneitä tervaskantoja on Pirkanmaalla enää muutama”, Saarijärvi hymähtää.
Evijärveltä maailmalle ponnistanut Saarijärvi innostui hevosista jo lapsuusaikoina.
”Olen keskisuuren talon poika, ja töihin opetettiin jo pienestä pitäen. Tilalla oli kahdeksan eri tulisijaa, ja äiti sanoi aina, että tyhjin käsin ei kuljeta. Ainakin yhden halon jaksaa kulkiessaan kantaa. Isä teki sota-aikana hevoskauppaa, ja siinä oppi itsekin niiden kanssa touhuamaan.”
Uran varrelta nousee esiin kaksi merkittävää nelijalkaista.
”R.R. Pystillä ja Digi Linella ajoin monta ykkössijaa. Muistan, kun olin voittanut lähdön, niin tallialueella oli usein liuta toimittajia odottelemassa lausuntoa.”
Aktiivinen raviharrastaja seuraa edelleen tiiviisti lajia ja pyrkii itsekin pysymään liikkeessä.
”Seuraan näitä tarkasti joka päivä. Laitan tulokset ylös, ja tutkin listoja jo etukäteen. Sen lisäksi olen kova poika laulamaan karaokea. Käyn harva se viikko laulelemassa.”
Tulevan juhlapäivän suunnitelmat ovat selvät.
”Kuninkuusraveihin täytyy tietysti mennä, kun ne ovat Tampereella. Poikani osti minulle lahjaksi VIP-lipun sunnuntaille.”