Helge Saarijärvi 90 vuotta – Kuninkuusravit karaoketaiturin mielessä

”Olen keskisuuren talon poika, ja töihin opetettiin jo pienestä pitäen. Tilalla oli kahdeksan eri tulisijaa, ja äiti sanoi aina, että tyhjin käsin ei kuljeta. Ainakin yhden halon jaksaa kulkiessaan kantaa. Isä teki sota-aikana hevoskauppaa, ja siinä oppi itsekin niiden kanssa touhuamaan.”