Heta Jukola 50 vuotta – Vaikuttamista monella taholla
Pikkutyttönä Heta Jukola touhusi isänsä Pekka Haapamäen kanssa koulun jälkeen tallilla ja he kävivät yhdessä myös raveissa.
"Ensimmäiset muistot ovat lapsuudesta. Forssassa lokakuussa 1984 sammuivat ratavalot kesken lähdön, ja siitä tuli kauhea rytäkkä. Pertti Puikkosen ohjastama Lady Atina kaatui keulapaikalta, ja Ilkka Korpi ajoi isän orlovilaista Cirolinaa, joka loukkaantui kolarissa. Se kolarin aikaan Mikkelin läänin paras lämminverinen. Cirolina kuntoutui vielä ja juoksi muutaman startinkin", Jukola muistelee.
Haapamäki oli perustamassa yhdessä Timo Lantan ja Matti Patrikaisen kanssa Mäntyharjun Ravurit Oy:tä. Heidän menestysravurinsa Mayday Birdland juoksi yli 240 000 euroa.
"1980- ja 1990-luku olivat ravien kulta-aikaa. Mayday Birdlandin löysivät Pekka ja Jukka Paatero sekä Martti Mäkinen yhteiseltä reissultaan. Hevosen perässä mentiin Solvallaan saakka. Sehän teki hienon uran Markku Niemiseltä ja juoksi samaan aikaan BWT Magicin kanssa", Jukola muistelee.
Neljä vuotta sitten äkillisesti menehtyneen isän poismeno muutti samalla harrastuksen luonnetta.
"Hevosten kanssa kun touhuttiin yhdessä, niin yksin jäätyäni oli hankala löytää tuuraaja, joten nyt pidetään hevosista taukoa. Suomen Hippoksen valtuuskuntatyö on mielenkiintoinen paikka päästä vaikuttamaan 25 vuotta kestäneen kunnallispolitiikan harrastamisen ohella", Jukola päättää.