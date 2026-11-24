Shatter Wayn vuonna 1981 Ruotsissa syntynyt hienoluontoinen tammavarsa Iduna Way ja Heta Jukola. Hän sai pienenä tyttönä touhuta tamman kanssa. Lahjakkaan tamman loukkaantuminen siirsi sen siitostammaksi Ravihepo Oy:n omistukseen. Tamma jätti Jukolaan pysyvän jäljen ja siitä syntyi elinikäinen suhde hevosiin. Ja se ikuinen palo hyvään hevoseen. Palo ei ole sammunut. Kuva: Heta Jukolan kotialbumi