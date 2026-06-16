Tarja Aronen 50 vuotta – Highlight-hetkiä elämässä
Tarja Aronen täyttää 16. kesäkuuta 50 vuotta. Hänellä on kahdeksan Highlight-kasvattia, joista kolme on kilpailuikäisiä. Määrään nähden on huima saavutus, että Aronen on toukokuun lopussa kasvattajatilastossa kahdeksantena toinen toistaan kovempien nimien edellä.
Highlight Gogo on valloittanut Bodenin, ja Highlight Bogeyman järjesti suuryllätyksen Vermon Finlandia-lauantaina.
Haastatteluhetkellä Aronen seilasi Highlight Bogeymanin kanssa ruotsinlaivalla elämysmatkalle kohti Solvallaa.
”Ei tätä olisi millään uskonut. Sanoinkuvaamaton olo on vieläkin Vermon suorituksesta. Hevonen oli hyvä, kuski osasi lukea sitä täydellisesti, eikä hänen tarvinnut antaa maalisuoralla yhtään merkkiä. Se oli mieletön onnistuminen”, Aronen päivittelee.
Kasvatustyö on Aroselle sydämen asia. Hevosilla kilpaileminen ja niillä pärjääminen tuo hänelle lämpimiä muistoja viime vuosilta.
”Kasvatuksessa kaikki lähtee siitä, että emätammoista pidetään mahdollisimman hyvää huolta. Asianmukainen ruokinta ja hoito antaa tammalle edellytykset saada hyviä jälkeläisiä. Koen pohjatyön hirveän tärkeäksi. Kasvattaminen on mielenkiintoista ja tempaa mukaansa. Siinä pääsee olemaan mukana koko hevosen elämän ajan.”
Aronen on imenyt itselleen tietoa hevosista, ja haluaa oppia niistä oman kokemuksen kautta kaiken aikaa lisää.
”Olen kysellyt muilta, miten he toimivat hevosten kanssa, ja yrittänyt ottaa parhaat ajatukset päältä itselle käyttöön. Ravi-ihmiset mielellään kertovat toisilleen ajatuksiaan, mikä on ihan parasta”, Aronen päättää.