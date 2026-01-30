Ilkka Anttonen 70 vuotta – Kriterium-voitto lämmittää yhä

Parhaiten Ilkka Anttonen muistetaan hänen elämän hevosensa, vuonna 2010 Kriteriumin voittaneen Tas Onnekkaan omistajana ja valmentajana.

”Roihan Pekka sitä minulle aikoinaan tarjosi. Hauska näin jälkeenpäin, ettei se ollut ennen minua kellekään kelvannut. Kriterium-voittoa on tietysti edelleen mukava muistella. Seppelekin on tallin seinällä, mutta alkaa olemaan jo aika rapistunut”, Anttonen kertoo.

Nyt Tas Onnekkaalla on ikää 20 vuotta, ja ori asustaa edelleen Anttosen tallissa.

”Se on kaikin puolin hirmuisen hyvässä kunnossa. Välillä olen sillä vielä ajellutkin.”

Nyt kilpailevista hevosista Anttonen omistaa osuudet Jarkko Kervisellä valmentautuvasta Cupidosta sekä Jani Ruotsalaisen valmennuslistoilla olevasta 5-vuotiaasta Ukko-Pekasta.

”Ukko-Pekka on ollut minulla tässä talven ajettavana. Puolentoista tai jopa kahden tunnin lenkkejä sillä ajelen. Hyväntuntuisesti hevonen kyllä menee. Maalis-huhtikuun taitteessa sen on tarkoitus palata Janille”, Anttonen taustoittaa.

Suomenhevosmieheksi profiloituneen Anttosen raviharrastus on nyt kestänyt reilun parinkymmenen vuoden ajan. Harrastus sai alkunsa Iiris-tyttären innostuttua ratsastuksesta.

”Kun olin lapsi, meillä oli kotona työhevosia. Ne kuitenkin hävisivät traktoreiden tultua. Arvo-Viktor oli sitten ensimmäinen valmennettavani.”

Juhlapäivää Anttonen viettää perheensä kanssa kahvitellen.