Ilpo Paananen 70 vuotta: Kaikki alkoi tamma My Savannahista

Ani ja Ilpo Paananen tekivät ison päätöksen ja muuttivat Espanjaan 2010-luvun alussa.

”Olemme nyt olleet Espanjassa yhtäjaksoisesti 12 vuotta. Olen vielä löyhästi työelämässä kiinni. Teen täällä saunoja, rakentelen pääosin hirsisaunoja ja myös tavallisia. Täällä on paljon suomalaisia, jotka haluavat heti saunan, kun tulevat tänne. Tein ensin yhdelle, sitten halusi jo toinen, ja siitä se lähti. Nyt niitä valmistuu muutamia vuodessa.”

“Eläimiä meillä on 2 koiraa ja 7 pihakissaa. Meillä on pieni omakotitalo, muutama kilometri Fuengirolan ulkopuolella. Oma talo ja uima-allas, sellainen pieni elinympäristö, jossa viihdymme hyvin mukavien ystävien kanssa.”