Jaakko Kyrö 50 vuotta – hevosharrastus toi moniulotteisuutta

Jaakko Kyrö oli lapsena intensiivinen Hevosurheilun lukija. Perhe muutti Oulusta Ylivieskaan, kun poika oli esikouluikäinen. Aikuisiän kynnyksellä Jaakko kävi Lauri Kokon tallilla.

"Siellä ajoin hevosella ensimmäisen kerran", hän kertoo.

Hän muutti opiskelemaan Joensuuhun maa- ja metsätaloustieteitä ja piti harrastusta yllä Pasi Vaittisen tallilla. Kesken opintojen hän päätti vaihtaa alaa, alkoi lukea yhteiskuntapolitiikkaa ja valmistui maisteriksi. Opiskellessaan hän oli aloittanut raveista kirjoittamisen Karjalaiseen ja Hevosurheiluun, ja nykyään hän työskentelee paljon lännempänä, Forssan Lehdessä taittavana toimittajana.

"Yllättävän paljon raviharrastus on vaikuttanut omaan elämään. Kirjoittamisella pystyin rahoittamaan opiskeluni, ja se oli ponnahduslauta sille, että olen haaveammatissani toimittajana."

Tammelaan muutettuaan hän osti ensimmäisen hevosen, luonteikkaan Candy Rainin, joka ylsi V65-voittajaksi asti. Tamman kilpauran jälkeen Jaakko halusi siitä varsan, ja syntyi Tony Lindqvistin kanssa yhdessä kasvattama Anything For You, lempinimeltään Antti. 10,9 juossut liki 170 000 euroa tienannut huippuhevonen voitti Joensuu-ajon, oli neljäs Suur-Hollola-ajossa ja menestyi Solvallaa myöten.

"On kiva muistella jälkikäteen kaikkea mitä sen kanssa koki arjessa ja kilparadoilla. Kun sitä valmensikin osan ajasta itse, se toi uusia ulottuvuuksia ravien seuraamiseen", Kyrö sanoo.

"Tänä päivänä Antti elää oikein hyvää hevosen elämää Italiassa pikkuveljen kummin tilalla. Siellä se elelee laumassa hevos- ja aasikavereiden kanssa."

Nykyään Jaakko Kyrö on hevoseton ravien seuraaja. Hän täyttää 17. syyskuuta 50 vuotta.

"Meitä sellaisia ravien seuraajia on paljon, jotka eivät pelaa ja käyvät raveissa turhan harvoin. Siinä meidän pitää ottaa ryhtiliike ja pistää totoeurot pyörimään viimeistään siinä vaiheessa, kun siirrytään Hippos-ATG:n aikaan ja lajin talous on omissa käsissä."