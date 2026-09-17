Juhani Mäkinen 80 vuotta: Jälkikasvu ja hevoset ympärillä

”Muutama hevonen on nimissäni, mutta toiminta on pientä ja enemmän tässä ollaan jo seuraajan kuin valmentajan roolissa. Meleko Makkee on kilpaillut tänä vuonna, ja pärjäillytkin mukavasti. Se on perheelle mukava harrastehevonen. Tamman kanssa ei otetan mitään stressiä eikä paineita, mutta kunhan vähän touhutaan hevosen kanssa.”