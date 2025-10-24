Jalmari Svart 70 vuotta – Hyväntekeväisyys hevosten tilalle
Salatut Elämät pyörähtää ravilähetyksen sijasta käyntiin Jalmari Svartin kotona Tampereella, sillä perjantaina 24. lokakuuta 70 vuotta täyttävä Svart seuraa nykypäivänä raveista tulosten lisäksi vain kaikista suurimmat ravilähdöt.
Hän on ollut niissä itsekin mukana, sillä Svartin valmentama ja omistama Vitter voitti vuonna 2016 Elitkampenin 18,5-tuloksella, ja kesän päätteeksi kuninkuuden vain kuusivuotiaana Turussa.
Svart on viime vuodet keskittynyt hyväntekeväisyystyöhön Lähimmäisen Rakkaus ry:n nimissä.
”Kolme kertaa viikossa jaetaan ruokakasseja Kalevan kaupinginosassa Tampereella. Siinä on kaverina apuna 20 vapaaehtoista. Hyväntekeväisyystyö tuntuu hyvältä, kun pystyy konkreettisesti auttamaan niitä, jotka tukea tarvitsevat. Valitettavasti yhteiskunnassa suunta on heikompaan päin”, Svart näkee.
Vitter menehtyi vajaat kaksi vuotta sitten, mutta muistot raviurheilusta elävät kirkkaina.
”Vitterin lisäksi sattui talliin muutama puolihyvä hevonen, kuten esimerkiksi Vauhtikundi, Nolte ja Etonne Moi. Halusin lopettaa lajin parissa huipulla, ja 60 vuotta ehdin enempi ja vähempi olla mukana. En halunnut lähteä lajin parista saappaat jalassa, vaan ottaa iisisti ja keskittyä hyväntekeväisyyteen.”
Juhlia vietetään tulevana sunnuntaina kaksi päivää virallisen merkkipäivän jälkeen.
”Tampereen kaupungilta on tulossa alustavasti ihan johtaja paikalle, ja hevosihmisistä Jori Turjan lisäksi on lupautunut tulemaan muitakin. Juhlapäivänä näkee sellaisia ihmisiä, joita ei joka päivä kohtaa.”