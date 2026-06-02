Jani Lamminparras 50 vuotta – allergia kääntyi elämäntavaksi
Viimeiset kaksi vuotta Jani Lamminparras on valmentanut puolisonsa Janita Luttusen kanssa hevosia Bodenissa.
”En olisi 90-luvun lopussa uskonut, että nyt ollaan tässä pisteessä. Ei olisi käynyt pienessä mielessäkään”, Lamminparras nauraa.
”Kun siskolleni Katariinalle (Lamminparras) hankittiin hevonen, pääsin raviurheiluun matkaan. Matti Palomäki oli siskon rinnalla toinen henkilö, jolta olen saanut oppini hevosten kanssa. Pääsin ajamaan 1990-luvun puolivälissä Katariinan tamman keskimmäisellä varsalla Crystal Sandilla kilpaa. Tykkäsin siitä heti.”
Pahan hevosallergian vuoksi Jani Lamminparras joutui jättämään lajin kokonaan.
”Olin 20 vuotta poissa hevoshommista. Sitten tyttäreni Maija innostui poniraviurheilusta. Sen jälkeen tapahtui vielä paljon, ja nyt pidetään Janitan (Luttunen) kanssa yhtä. Kuusi vuotta täyttäneet kaksostytöt toivovat omaa ponia. Vähän on lupailtu, että koulun alkaessa haave toteutuu.”
Allergia on siedättynyt, ja elämä on hevostelua käytännössä ympäri vuorokauden. Haastatteluhetkellä Lamminparras valmistautuu ajamaan kilpaa kotiradallaan Bodenissa.
”Muutama hevosenomistaja on sanonut, että Jani saa päästää heidän hevosellaan kilpaa. Se tuntuu tietysti hyvältä, ja onnistumisiakin on tullut. Nuorempana oli ennen allergiaa haavetta, että olisi voinut työskennellä hevosten kanssa. Nyt se on toteutunut”, Lamminparras kiittelee.