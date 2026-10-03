"Kyllä itsestä jo tuntee, että enemmän elämää on eletty kuin sitä on edessä, mutta mitään suurempaa kremppaa ei onneksi ole", Janne Ulmas sanoo. Kuva: Jarno Unkuri

Merkkipäivä Janne Ulmas 50 vuotta – rempseästi autellen ja kengitellen Paimiolainen monitoimimies Janne Ulmas täyttää 3.10. 50 vuotta.