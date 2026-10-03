Janne Ulmas 50 vuotta – rempseästi autellen ja kengitellen
Jalkapalloa harrastaneesta porilaislähtöisestä nuorukaisesta on kouliutunut raviurheiluammattilaisuuden karaisema kengittäjä. Janne Ulmas kuuluu Harri Koivusen tallin henkilökuntaan vastuualueinaan kengitys ja "henkinen hyvinvointi".
"Sillai se menee. On tullut niin kauan oltua, että siinä oppii porukat tuntemaan", Ulmas luonnehtii. "Muistan kun Harri pyyteli auttelemaan niihin aikoihin, kun Olli palasi Ruotsista. Auttelut vaan ajan myötä suurenivat ja sitten se jäi vakituiseksi paikaksi."
Oppi-isikseen Ulmas nimeää Markku Niemisen, Jan-Erik Nygårdin ja Esa Vaahteran. Elämän koulun lisäksi hänellä on ravintolakokin koulutus.
Omaa tallia Ulmas pyöritti Metsämäessä ja Liedossa.
"Into oli kova. Olisi tarvinnut olla enemmän taloustietämystä, mutta sydän edellä mentiin talouden kustannuksella. Yhtälö ei ollut niin toimiva."
Alkusysäys oli kuitenkin väkevä, sillä Jeune K.A. (Barbeque) voitti vuonna 2001 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun. Suurkilpailuvoitto auttoi nuorta valmentajaa uralla eteenpäin.
"Muistan voiton hyvin", Ulmas sanoo. "Tammalla ajettiin vanhat potkurikärryt perässä. Kilpaa ajanut Harri halusi, että finaaliin olisi vaihdettu uudet normikärryt, mutta päätin että ajetaan entisillä. Hevonen alkoikin esittelyssä pukkailla takapuolta, joten onneksi ei käynyt mitään ja hevonen juoksi johtavan takaa hienon voiton."
Tallin pitkäaikaisiin kilpahevosiin kuului esimerkiksi Åbo Boy, joka juoksi Ulmaksen käsistä 23 ykkössijaa.
Lainaohjastajanakin Ulmas saavutti menestystä. Esimerkiksi hän voitti 2014 Kenneth Danielsenin valmentamalla Vihtellä Seinäjoen tähtidivisioonafinaalin ja ajoi Håkan Granrothin treenaamalla Shadoomilla kaikki sen 11 voittoa. Vuoden 2017 Suurmestaruudessa ori sijoittui kolmanneksi.
Tällä hetkellä Ulmaksen pyhän kolminaisuuden muodostavat koti Paimiossa sekä kengitystyöt Metsämäessä ja Paraisilla Qvidjan kartanossa, jossa puoliso Kirsi Lindblom työskentelee.
"Näitä välejä sukkuloin. Koitan auttaa mahdollisimman paljon sekä Paraisilla että Koivusella."
Janne Ulmas on ylpeänä isänä seurannut, kuinka ahkerasti vanhin poika Joona Kokemäen ratamestaritöitensä lisäksi lomittaa useilla muilla radoilla. Nuorempien 11- ja 10-vuotiaiden lasten Eerikan ja Juuson jalkapalloharrastuksiin kuskaaminen takaa, ettei isällä iltaisin joutoaikaa ole.
Hevoset hän kokee erityisesti työkavereina.
"Olen saanut niiden kanssa touhuta ja pystynyt itseni elättämään. Aina niistä oppii jotain uutta."
Merkkipäivä osuu lauantaille.
"Koitan harhauttaa ja lähteä karkuun, etteivät kaverit järjestäisi yllätysjuhlia", Ulmas naurahtaa.