Jari Haanniemi 50 vuotta: Harrastus poiki monta ammattia
Oululainen Jari Haanniemi oli 10-vuotiaana kaverinsa luona Rovaniemellä kylässä, kun tämän vanhemmat veivät heidät raveihin. Ensimmäinen peli ei vielä osunut, mutta toinen – 5 markkaa Voittajaa Kuviolle kertoimella 1,87 – osui.
”Silloin ei ollut ikärajojen kanssa niin nökön nuukaa”, Haanniemi naurahtaa.
Ravikärpänen oli puraissut. Jari alkoi käydä ensin Äimärautiolla, sitten ravibusseilla lähiradoilla ja pikkuhiljaa kavereiden kyydissä vähän kauempanakin.
”Parhaana vuonna kävin 150:t ravit. Se oli aika paljon siihen nähden, että viikolla ei pohjoisessa talvella ravattu.”
Armeijan jälkeen tie vei pääkaupunkiseudulle ravitoimittajan töihin: ensin avustajaksi Ilta-Sanomiin, sitten toimittajaksi Hevosurheiluun ja jatkossa äänitöihin radoille ja tv-töihin. Välillä Haanniemi elätti itsensä 6–7 vuotta pelaamallakin, mutta ensimmäisen lapsen synnyttyä vuonna 2019 pelaaminen sai jäädä harrastukseksi.
Jari hakeutui raviurheilutöihin: ensin Vermon kilpailupäälliköksi ja pian sen jälkeen Hippoksen raviurheilujohtajaksi, kun paikka yllättäen avautui. Pesti jäi vain vuoden mittaiseksi.
”Mielenkiintoinen työ, mutta ei ollut ihan mun juttuni. Se oli pienistä asioista kiinni”, Jari kuittaa.
Tällä hetkellä hän tuottaa Veikkauksen TotoTV:n ravilähetyksiä osaksi omistamansa Win-Win Median nimiin.
”Tosi kivaa hommaa, ja kun itselle tekee, voi vielä vähän määritellä, miten paljon ja milloin.”
50-vuotissyntymäpäiväänsä 18.8. Jari Haanniemi viettää matkoilla.