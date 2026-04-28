Jarmo Hänninen 60 vuotta – Hymyhuuli herkistää edelleen

Viitasaarella hevosia kasvattava ja valmentava Jarmo Hänninen täyttää tiistaina 28.4. 60 vuotta. Parhaiten hänet muistetaan vuosina 1997–2005 kilpailleen Hymyhuulen omistaja-valmentajana.

Tamma juoksi kolme kertaa kuningatarkilvassa ja sijoittui parhaimmillaan vuonna 2003 kokonaiskilvassa toiseksi. Kaikkiaan Hymyhuuli juoksi yhdeksän osamatkaa kuningatarkilvassa ja jäi vain kahdesti kolmen parhaan ulkopuolelle.

Aikanaan hevoskauppaa varten otettu pankkilaina maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin, kun Hymyhuuli tienasi radoilta 218 902 euroa. Hymyhuulen merkitys ei rajoitu pelkästään kilpauraan, sillä vuonna 2024 menehtynyt tamma jätti seitsemän varsaa.

Ei siis ihme, että Hänninen herkistyy muistellessaan Hymyhuulta.

”Se oli kaikin puolin ihmeellinen hevonen, myös kilpailijana. Sitten kun vielä ajattelee, että se teki kilpauran jälkeen seitsemän varsaa. Siinä kuvastuu hevosen tietynlainen lujuus”, Hänninen sanoo kyyneleet silmissään.

Hänniselle Hymyhuuli oli elämän ensimmäinen oma hevonen. Raviurheilun pariin hänet houkutteli avopuoliso Pirjo Koljonen, jonka kanssa he pitävät edelleen yhtä.

”Hänen vanhempansa olivat Veikko Svartin tuttuja. Hän asui silloin Konginkankaalla Pirjon vanhempien mökkinaapurina. Siellähän oli huippuhevosia, kuten Ponsi-Tähti ja Tähti-Vokker.”

Kun Hänninen pääsi Svartin ohjastaman, 47 kertaa voittaneen ja vajaat 200 000 euroa radoilta tienanneen Ponsi-Tähden kyytiin, oli loppu arvattavissa. Ei mennyt kuin muutama viikko, kun Hymyhuuli siirtyi Hännisen omistukseen.

”Ennen sitä ei ollut minkäänlaista kontaktia hevosurheiluun. Se vei mennessään. Loppu on historiaa.”

Uudella omistajalla ei kuitenkaan ollut tallia mihin sijoittaa hevonen. Ja kuten sanottua: ei minkäänlaista kokemusta raviurheilusta. Niinpä Hymyhuuli jäi Veikko Svartin talliin, ja siinä sivussa Hänninen opiskeli lajia.

”Kaikki piti aloittaa alusta. Jotenkin asian kuitenkin sisäisti nopeasti. Urheilussa on aina samat lainalaisuudet. Hevosenkin pitää olla kunnossa ja terve.”

Syntymäpäiväsankari tietää mistä puhuu, sillä hän on henkeen ja vereen urheilumies. Hännisen oma laji oli jalkapallo, jota hän pelasi vuosikausia divisioonatasolla, korkeimmillaan kakkosdivisioonassa. Edelleen hänen televisiossaan pyörii usein jalkapallo- tai jääkiekko-ottelu.

”Kaikki urheilu perustuu työntekoon. Hymyhuulesta paistoi kuitenkin lahjakkuus, mikä vei asioita eteenpäin. Ei sellaista minulle tule enää”, Hänninen sanoo.

Hännisen ja Koljosen poika Jonne Hänninen on myös innostunut hevoshommasta ja kantaa siitä ison vastuun.

Perhe jatkaa raviurheilua Hymyhuulen jälkeläisten jälkeläisillä, sillä Hymynpilkkeen kilpaura tuli päätökseen viime syksynä.

”Minulla on pihassa kaksi vuoden vanhaa varsaa, kolme 4-vuotiasta ja yksi 5-vuotias. Käyn hevoshommien lisäksi edelleen Postilla osa-aikatyössä”, Jarmo Hänninen kertoo.